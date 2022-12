Ronderos trabajan de manera conjunta para neutralizar la COVID-19 | Fuente: RPP Noticias/ Vanesa Jiménez

Han pasado 86 días de la emergencia por el nuevo coronavirus y hasta el momento el distrito de Montero, provincia de Ayabaca, región Piura, no registra casos del nuevo coronavirus, informó el alcalde del distrito, Carlos Sánchez Riofrio.

La autoridad local, también presidente de la ronda del caserío Pueblo Nuevo, manifestó que el trabajo de los comuneros ha sido vital para controlar el aislamiento social y la aglomeración de personas. El contagio se neutralizó por el esfuerzo conjunto de la policía, juntas vecinales, Policía Nacional y población.

"Es un control estricto y riguroso. Es un trabajo por el que me he ganado amigos y enemigos. Incluso presionando a la misma Policía para que no esté viajando frecuentemente ya sea a Piura, Sullana, Paita o Chiclayo", expresó.

Trabajo de las rondas

En el distrito de Montero 850 ronderos en total vigilan que las normas sanitarias se cumplan. Un vehículo municipal los traslada hasta el punto de control asignado, donde en grupos de 7 u 8 ronderos cuidan en diferentes turnos.

La autoridad local precisó que para motivar su trabajo se les ayuda con canastas de víveres, alimentos, alcohol en gel, mascarillas y constante capacitación.

La Policía también hace su parte patrullando la ciudad y junto a los ronderos han colocado tranqueras en los límites del distrito para controlar a las personas que ingresan.

Son enviados a cuarentena

A quienes presentan algún síntoma los exhortan a realizar la cuarentena por 15 días en los lugares habilitados como: locales comunales, albergues, colegios y coliseos. El municipio se encarga de su alimentación.

Carlos Sánchez mencionó también que tienen cuidado con el ingreso de transportistas que llevan productos de primera necesidad. El control se hace desde el ingreso, en la zona denominada Paraje. Aquí se controla la temperatura, se desinfecta los vehículos y a los chóferes.

El alcalde de Montero exhortó a las demás autoridades de la región a trabajar unidos para mitigar la propagación de la enfermedad.

"Se tiene que dejar la mezquindad, egoísmo, revanchismo político, la camiseta política y unirnos todos. Hay que coordinar con todos. Así podremos frenar esta pandemia", indicó.

Capacidad del gasto

Con respecto a la ejecución del presupuesto, según el Ministerio de Economía y Finanzas, la Municipalidad distrital de Montero ha logrado la ejecución del 100% de su presupuesto destinado para la COVID-19.

Rondas cumplen todas las medidas de salubridad | Fuente: RPP Noticias/ Vanesa Jiménez.

