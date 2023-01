Así realizan sus tareas, los escolares de Sícchiz, en la provincia de Ayabaca | Fuente: RPP Noticias | Fotógrafo: Vanesa Jiménez.

La Dirección Regional de Educación (DREP) informó que no se reiniciarán las clases presenciales en ninguna institución ni siquiera en las zonas rurales de la región Piura, tal como lo permite el Ministerio de Educación (Minedu).

Mediante un comunicado, la Dirección Regional de Educación señaló que no es posible el reinicio presencial del servicio educativo en la región Piura porque no existen las condiciones necesarias para los niños, profesores ni el personal educativo, por lo que no se aplicará la medida que consideró el Minedu.

El director Regional de Educación, Elvis Bonifaz, indicó que se llegó a esta conclusión tras reunirse con los directores de UGEL de la región Piura.

Además, señaló que el retorno a los colegios en zonas rurales se acatará cuando las condiciones sanitarias se den para garantizar la educación y la salud de la ciudadanía.

