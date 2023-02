La presidenta de la Asociación de Artesanas de Pedregal Grande dijo que esta asociación alberga a más de 300 mujeres piuranas. | Fuente: RPP Noticias | Fotógrafo: Vanesa Jiménez

Miles de artesanos de la región Piura piden declarar en emergencia este sector y así facilitar la ayuda por parte del Estado, ya que no han vendido sus productos desde que empezó la pandemia por la COVID-19.

La presidenta de la Asociación de Artesanas de Pedregal Grande, María Sosa Villegas, pidió apoyo al presidente, Martín Vizcarra, y a los ministros para revertir esta situación.

"Le pedimos a las autoridades que nos ayuden para seguir adelante porque esta enfermedad va a seguir y no sabemos cómo reincorporarnos. Se está reactivando la economía, pero los turistas no van a llegar todavía. Que nos ayuden a todas las artesanas y que declaren en emergencia a nuestro sector artesanal", expresó Sosa Villegas.

La presidenta de la Asociación de Artesanas de Pedregal Grande dijo que esta asociación alberga a más de 300 mujeres piuranas que fabrican y venden productos de Paja Toquilla, principalmente sombreros, pero no han podido abrir sus puestos. Además, recalcó que su público son los turistas extranjeros; a diferencia, de otros comercios que ya están generando ingresos nuevamente.

"Nosotros no podemos vender porque nuestro producto lo compran los turistas, también las empresas de países extranjeros y de ahí damos trabajo a muchas mujeres y varones. Ahora no tenemos pedidos, no tenemos clientes, no hay turismo. Este es el sector más golpeado", lamentó Sosa.

Asimismo, indicó que las artesanas han gastado todos sus ahorros en comprar alimentos para su hogar durante la cuarentena y ahora no tienen dinero para pagar los servicios de agua, energía eléctrica y créditos financieros.

La asociación de artesanas está pensando cambiar de producto para vender de manera local, por eso la presidenta exhortó a los empresarios piuranos para que los ayuden: "hacemos un llamado a nuestros compañeros peruanos, que ellos nos den la mano”, acotó.

En la región Piura hay siete mil 300 artesanos, pero solo 1 200 están asociados en 23 organizaciones.

