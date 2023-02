Congresista Edgar Alarcón visitó la región Moquegua para conocer obras de Martín Vizcarra | Fuente: Facebook/Edgar Alarcón

El congresista y presidente de la comisión de Fiscalización del Congreso, Edgard Alarcón, se reunió con el gobernador regional de Moquegua, Zenón Cuevas, para hablar sobre las obras que hizo Martín Vizcarra entre el 2010 y 2014, cuando era presidente de esta región.

Zenón Cuevas le informó que las obras del hospital regional de Moquegua aún no están liquidadas y que el proyecto no incluyó una planta de oxígeno, la cual hizo falta en los días más críticos de la emergencia sanitaria por la COVID-19.

“La obra del hospital regional no está liquidada, no está entregada, no está cancelada. La recepción en la parte de infraestructura está en 98% y en la parte de equipamiento está en 75%”, dijo Alarcón.

Mientras que, en el caso del proyecto de Lomas de Ilo investigan si el mandatario recibió o no una coima como denunció un aspirante a colaborador eficaz ante la fiscalía.

“Si hubo o no hubo coima, también vamos a investigar a las personas afectadas con la adjudicación de los terrenos en su oportunidad. 35 millones de dólares que pasaron al fondo del proyecto Pasto Grande y que según el gobernador (Zenón Cuevas) en el tiempo desparecieron”, indicó el congresista.

De la visita a Moquegua también participó el congresista Héctor Maquera, quien calificó de indignante la sanción disciplinaria impuesta al reo Antauro Humala tras la difusión de las coordinaciones que hacía para promover la vacancia presidencial de Martin Vizcarra a través de la bancada de Unión Por el Perú.

“Es el líder político y no pueden silenciarlo, ponerle una mordaza en la boca, tiene que decir lo que pasa en el país con el presidente Vizcarra. Quieren ponerle una sanción disciplinaria cambiándolo de un penal a otro es indignante ¿dónde está la práctica democrática’”, dijo Maquera.

