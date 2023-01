Los estudiantes del colegio Jesús de Nazaret fueron atentidos en el Hospital San Antonio. | Fuente: Radio Americana

Sesenta y seis niños del colegio Jesus Nazareno, de Montalvo (Moquegua), presentaron náuseas y dolor de cabeza por una aparente intoxicación cuando iniciaron sus clases, la mañana del viernes.

Los estudiantes fueron trasladados al Hospital San Antonio, donde fueron estabilizados. Cuatro de ellos, que se quedaron más tiempo para ser observados, fueron dados de alta horas después. Esto lo informó a RPP, el director regional de Salud de Moquegua, Oscar Galdós.

Los profesores de la institución educativa indicaron que sintieron un olor a gas, aunque no les causó malestar. El colegio Jesús Nazareno suspendió sus clases, porque el plantel se encuentra frente a la planta satélite de distribución de gas natural de la empresa Naturgy Perú S.A., de donde, se sospecha, se originó una fuga. De hecho, los vecinos del centro poblado de San Antonio informaron que también percibieron el fuerte olor a gas.

El equipo de salud ambiental y del Centro de Operaciones de Emergencia Regional (Coer) Moquegua evaluaron la planta. Y el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) ínició la supervisión de la planta, para conocer las "causas de la emergencia ambiental, la responsabilidad de los hechos y el impacto ambiental que se habría producido. Además, supervisará la implementación del Plan de Contingencia" de la empresa.

Por su parte, la empresa Naturgy aclaró que "no se trató de una fuga de gas, por lo que no existe riesgo alguno de fuego o explosión". A través de un comunicado, precisó que se realizó "una liberación controlada de odorante, medida que fue necesaria para atender una acción operativa puntual y no recurrente de la planta". Y que esa sustancia "está diseñada para tener un fuerte olor en pequeñas concentraciones. Sin embargo, no es tóxica en las proporciones liberadas, ni genera perjuicio a la salud ni al medio ambiente".

