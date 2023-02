Más de 20 personas quedaron detenidas en la protesta contra el presidente Manuel Merino. | Fuente: José Huamaní

Más de 20 personas detenidas y un periodista herido dejó la protesta en rechazo al presidente Manuel Merino en Puerto Maldonado, Madre de Dios.

Decenas de personas se movilizaron por las prinicipales calles de la ciudad; sin embargo, en la noche, la policía intentó dispersarlos utilizando perdigones y bombas lacrimógenas.

El periodista local Orian Sánchez terminó ensangrentado, luego de ser herido en el pómulo izquierdo, al parecer por un perdigón. Sánchez cubría las movilizaciones pacíficas en la plaza Bolognesi de la ciudad.

"Había empujones entre la policía y los manifestantes. Me disponía a retirar del lugar, cuando escuché un disparo y una detonación, sentí el golpe en la cara. Me mareé y cuando me estabilicé, me fui corriendo", contó a RPP.

El periodista local Orian Sánchez terminó ensangrentado. | Fuente: José Huamaní

Sánchez señaló que no intenta culpar a la Policía, sino objeta la disposición de disparar las bombas lacrimógenas directamente a las personas que protestaban pacíficamente.

"Casi pierdo el ojo, sabemos que como periodistas estamos expuestos a este tipo de peligro... Si hubiera sido una niña o niña, la mata. Gracias a Dios me pegó en el parietal derecho superior", indicó.

El coronel Jorge Barrera, jefe de la región policial Madre de Dios, rechazó las denuncias de excesos en la dispersión a los manifestantes. La autoridad indicó que la policía se limitó a resguardar el orden público y garantizar la transitabilidad.

