El gobernador regional de Madre de Dios, Luis Hidalgo, aseguró este miércoles que hay una "falta de comunicación con el Ejecutivo" para poder solucionar la falta de especialistas médicos y enfrentar así el incremento de número de casos con la COVID-19 en la región.

"Hay la falta de comunicación con el Ejecutivo, nosotros estamos desde hace 15 días intentando comunicarnos con las autoridades nacionales y esto lamentablemente no conseguimos. Hemos dejado mensajes, hemos hecho llamadas y no nos responden", dijo en entrevista con el programa Ampliación de Noticias de RPP.

Luis Hidalgo lamentó que la región cuenta con un solo intensivista de nacionalidad extranjera y con un tomógrafo malogrado.

"Estamos solicitando al gobierno nacional siquiera un médico intensivista y enfermeras especializadas para que capaciten a nuestro personal. Tenemos 60 pacientes internados, tenemos un total de pacientes en UCI de 18, tenemos 438 muertes en lo que va del mes".

Factores de incremento de casos

Luis Hidalgo consideró que el incremento de casos con la COVID-19 se debe al relajamiento de la población ante las medidas sanitarias, como realización de fiestas y carnavales en Madre de Dios. Además, identificó que la zona de La Pampa es un foco de contagios.

"Hemos tenido un mapeo y vemos que la gran mayoría de los casos que estamos recibiendo provienen de la zona de La Pampa, de la zona de la minería ilegal, zona donde no se usa las medidas sanitarias, donde no hay uso de mascarilla, ni distanciamiento social, donde no hay presencia de la Policía y ni del Ejército", aclaró.

De otro lado, el gobernador regional de Madre de Dios insistió en defender su estrategia de distribución de ivermectina en la región, a pesar que el Colegio Médico del Perú rechaza su uso para casos de la COVID-19.

