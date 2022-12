Ochenta animales tuvieron que ser evacuados del Taricaya Ecological Reserve, tras el desborde del del río Madre de Dios. | Fuente: Taricaya Ecological Reserve

Ochenta animales se quedaron sin hogar tras el desborde del del río Madre de Dios, que afectó la infraestructura del Taricaya Ecological Reserve, de la ciudad de Puerto Maldonado.

Fernando Rosemberg, propietario del albergue afectado, llevó a los animales a su casa de manera temporal, pero está en búsqueda de un lugar más adecuado.

Además, indicó que, a pesar de los esfuerzos, cuatro animales murieron a causa de la inundación.

"Al margen de la pandemia, que ya nos ha tenido en problemas. Con esta inundación estamos evacuando animales, que son susceptibles a enfermedades por el barro y la humedad en las patas. Aves que no pueden volar y se caen al barro o al agua, se nos ahogan", dijo.

El ambientalista indicó que si bien el rio bajó su caudal, nada asegura que no se incremente otra vez, puesto que la temporada de lluvias no termina. Además, detalló que los ambientes del centro de rescate requieren ser restauradas.

La casa de Fernando Rosemberg, propietario del centro de rescate afectado, se ha convertido en el albergue temporal de los animales. | Fuente: Captura de vídeo del Facebook de Taricaya Ecological Reserve

Rosemberg explicó que su centro de rescate se sostiene por el turismo vivencial y el voluntariado, actividades paralizadas a causa de la pandemia.

"Jamás he pedido nada a nadie por esto, porque siempre he estado por mi cuenta, pero sin dinero no podemos seguir en esto. Mucha gente de Lima nos ha mandado palabras de aliento y ahora, eso nos da mucha fuerza para seguir adelante con lo que estamos haciendo", señaló.

El centro de rescate es una organización sin fines de lucro que se dedica al rescate, rehabilitación y liberación de animales en peligro. Ahora los voluntarios solicitan apoyo través del facebook Taricaya Ecological Reserve para continuar su labor.

