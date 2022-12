La Fiscalía investigará a los intervenidos por los presuntos delitos de violación de medidas sanitarias y desobediencia a la autoridad. | Fuente: RPP Noticias | Fotógrafo: Policía Nacional del Perú

Diez personas entre trabajadores y funcionarios de la Municipalidad Provincial de Tambopata, en Madre de Dios, fueron detenidos cuando participaban de una pollada en plena emergencia por el nuevo coronavirus.

El jefe de la XV Macro Región Policial de Madre de Dios, general Marco Antonio Lara, expresó que durante la intervención, se verificó que había una camioneta de serenazgo cargada con gaseosas, que no estaba al servicio de la seguridad ciudadana.

“La información que tenemos es que no es la primera vez, la población nos llama, hacemos las comprobaciones y la intervención. Esta se realizó con la gerencia de la Fiscalía Anticorrupción y la Policía”, dijo el general.

Además, mencionó que continuarán con las investigaciones y las personas detenidas tendrán que responder a qué hora salieron, quién les dio autorización, si fueron a trabajar, si les están pagando y si alguien les ordenó hacer eso.

“Se han intervenido hasta diez personas, de estas, nueve han pasado a la Fiscalía Penal por violación de medidas sanitarias y desobediencia a la autoridad. Ellos van a tener que explicar que siendo trabajadores de la Municipalidad de Tambopata, qué hacían en un lugar lejano”, acotó el jefe de la XV Macro Región Policial de Madre de Dios.

El conductor de la camioneta, de placa EGY-837, Henry Góngora Flores de 32 años, que trabajaba en el área de Seguridad Ciudadana, no supo explicar por qué el vehículo se encontraba en la zona. Él es investigado por el presunto delito de corrupción en la modalidad de peculado de uso.

Las personas que participaban de la reunión se acogieron a su derecho de guardar silencio. | Fuente: RPP Noticias | Fotógrafo: Policía Nacional del Perú

Guardan silencio

Las personas que participaban de la reunión se acogieron a su derecho de guardar silencio y fueron identificadas como: Xiomara Coral Velásquez, jefa de adquisiciones; Silvana Vásquez, Mollesaca, sub gerente de abastecimiento; y los trabajadores Irían Villaroel Díaz, Noelia Rengifo Hidalgo, Gonzalo Quispe Flores, Eric Condori Chacacanta, Bill Blanco Belido, Mayra Corazao Serna y Jhon Coronel Ramos.

El general Marco Antonio Lara refirió que la Fiscalía investigará a los intervenidos por los presuntos delitos de violación de medidas sanitarias y desobediencia a la autoridad.

“Todos han guardado silencio. También hay un abogado que desde el primer momento llegó y ha participado, pero lo que no van a poder explicar, es qué hacía esa camioneta de serenazgo, en una zona que no es de su jurisdicción, con las polladas y gaseosas. Además, qué hacían nueve funcionarios de la municipalidad de Tambopata, es algo que no sé cómo van a explicar”, dijo el general.

En lo que va de la emergencia sanitaria, desde el 18 de marzo a la fecha se ha detenido a más de 30 trabajadores y funcionarios públicos por incumplir normas de aislamiento social y toque de queda.

