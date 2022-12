Año escolar 2021: Los niños de Madre de Dios que "viven" en un colegio, pero no pueden conectarse a las clases virtuales

Así quedaron las viviendas de familias de las comunidades La Pastora, “Tipischa” y “El Pilar” luego de las lluvias e inundaciones por las lluvias . | Fuente: RPP Noticias | Fotógrafo: José Huamaní

Mientras algunos niños iniciaron el año escolar 2021 recibiendo las primeras lecciones en casa, otros todavía no pueden ingresar a las aulas virtuales por las dificultades de conectividad. Es el caso de un grupo de 60 chicos de Puerto Maldonado, en Madre de Dios, cuyas viviendas fueron afectadas por las inundaciones en la quincena de febrero.

Desde hace más de 20 días, 40 familias que resultaron afectadas por las lluvias, desborde de los ríos e inundaciones se encuentran refugiadas en la institución educativa La Pastora, en Puerto Maldonado. Y los menores, si bien comparten un aula de clases por la naturaleza del recinto que los acoge, no necesariamente es par estudiar, sino para vivir.

Son las ironías de un Perú desigual. Yajaira Pizarro, madre de tres niños y procedente de la comunidad nativa de Tipishca, lugar donde las viviendas fueron afectadas en su totalidad, se ha visto obligada, junto a su familia, a permanecer en este albergue sin tablets, equipos móviles ni acceso a internet.

“Mi casa está destruida y no puedo habitarla. Me preocupa que mis hijos no podrán estudiar, no tenemos celulares, no sé cómo vamos a hacer para cumplir con sus tareas. Lo que necesito es wifi, cable, internet. Con eso quisiera que me ayuden”, pidió Yajaira.

Por su parte, Luzmila Benítez Ccapa, de la comunidad de Nuevo Porvenir, contó a RPP Noticias que la mayor parte de sus pertenencias como su televisor, refrigeradora, camas y otros artefactos se vieron afectados por las lluvias, lo cual les impide acceder a la educación virtual. El mismo problema lo tienen otras familias.

“Todo se ha ido en la inundación. Todo el material de educación se lo llevó el río y otras están inservibles, como la computadora, tablets y todo eso que teníamos para la educación virtual. Nos hemos quedado en la nada”, afirmó.

¿A dónde irán?

La preocupación es mayor si se toma en cuenta que las autoridades de Defensa Civil les han pedido que desalojen el colegio.

“Las autoridades han dicho que debemos desocupar este colegio, nos dicen que nos vayamos. No sabemos qué hacer, no sabemos qué comprar. Ellos nos deben de ayudar”, indicó Luzmila a RPP.

En este centro educativo las familias albergadas pertenecen a diferentes comunidades nativas como, La Pastora, “Tipischa”, “El Pilar”, entre otros.

La institución educativa La Pastora sirve de albergue a más de 40 familias que perdieron sus casas por las lluvias. | Fuente: RPP Noticias | Fotógrafo: José Huamaní

NUESTROS PODCAST

Comenzamos este especial contando como nos sorprendió a todos el anuncio del Estado de Emergencia en el Perú, cómo impactó nuestras vidas y los cambios que tuvimos que asumir. Entrevistamos al ministro de Salud, el Dr. Óscar Ugarte.

Te sugerimos leer