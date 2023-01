Vacunagate en Loreto: Tres funcionarios, los padres de un gerente del Gobierno Regional y dos alcaldes en la lista de beneficiados

La lista de 64 personas vacunadas irregularmente incluye a dos asesores del Gobierno Regional y los padres del gerente general. | Fuente: Andina

Tres funcionarios de alto nivel del Gobierno Regional de Loreto, además, de dos alcaldes y los padres del gerente regional forman parte de la lista vip de 64 personas vacunadas con dosis Pfizer, destinadas a adultos mayores en Iquitos.

En la lista aparecen dos asesores del Gobierno Regional: Jorge Luis Monasi Franco, de 65 años, y Joiner Alberto Vásquez Pinedo, de 73 años. También, Mirna Villacorta Cadenas, de 68 años, actual funcionaria del Gobierno Regional. Los tres son exalcaldes de la región.

Al respecto, Monasi señaló que Clara Bustamante, directora de Promoción de Salud de la Diresa, lo llamó para vacunarse.

Lista de vacunados publicada por el Gobierno Regional de Loreto | Fuente: Gobierno Regional de Loreto

Según Carlos Calampa, director regional de Salud, esta funcionaria "sorprendió al personal señalando que era una orden de la dirección".

En conferencia de prensa, realizada ayer, el gobernador Elisbán Ochoa también señaló a Bustamante como la responsable de autorizar este proceso un día después de culminado oficialmente la campaña de vacunación a adultos mayores.

Los padres del gerente general

Los padres de Manuel Noriega Tello, gerente general del Gobierno Regional de Loreto, también aparecen en la lista. Pedro Augusto Noriega Rios y Arminda Tello de Noriega, ambos de 82 años.

El funcionario estuvo sentado al lado del gobernador en la conferencia de prensa, el último martes, en la cual se confirmó que más de 60 personas habían sido vacunadas irregularmente en la Dirección Regional de Salud. Sin embargo, no se pronunció sobre la inoculación a sus padres.

Manuel Noriega (de chaleco) estuvo sentado al lado del gobernador en la conferencia de prensa, en la cual se confirmó que más de 60 personas habían sido vacunadas irregularmente. | Fuente: RPP | Fotógrafo: Kevin Rodríguez

Alcaldes vacunados

En esta lista también se encuentran los alcaldes de la provincia de Maynas, Francisco Sanjunjo, y del distrito de Punchana, Jane Donayre Chávez, de 69 y 63 años, respectivamente.

Cuando la vacunación de Sanjunjo se hizo pública, el director regional de Salud, Carlos Calampa, respondió así: “Yo no creo que sea favorecimiento. Simplemente es una persona que va a cumplir 70 años en el mes de junio. Darle una vacuna que le iba a corresponder en cualquier momento, no creo que sea beneficio para nadie".

"A mí me llamaron"

Jorge Monasi Franco, de 65 años de edad, exalcalde del distrito de San Juan Bautista y director de la oficina de Cooperación Técnica Internacional, aseguró a RPP que fue llamado por Clara Bustamante y que recibió la vacuna de Pfizer por ser una "persona vulnerable" y estar "expuesto" a personas con la COVID-19.

"A mí me llamaron, yo no llamé a pedir que me vacunen. Me llamaron porque yo estoy en primera línea, yo todos los días doy ivermectina a la gente... Yo soy una persona vulnerable, vulnerable en el punto de vista que yo soy diabético", dijo.

Además, precisó que acudió a la Dirección Regional de Salud, pasó por triaje y llenó una ficha antes de su vacunación.

