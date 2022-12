Diversas viviendas de la ciudad de Yurimaguas se han visto afectadas por el fuerte sismo que inició a las 2:41 horas de la madrugada de este domingo. | Fuente: RPP Noticias

ACTUALIZACIÓN: Según el último reporte del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional, el terremoto de 8.0 de magnitud que se registró este domingo en Loreto. Ha dejado:

1 fallecido12 personas heridas205 familias damnificadas238 familias afectadas

Un terremoto de magnitud 8 se sintió la madrugada de este domingo, a las 2:41 a.m., a 60 kilómetros al sureste de Lagunas, Alto Amazonas (Loreto) Dicho sismo se caracterizó por tener gran alcance y larga duración.

De acuerdo con información del Instituto Geofísico del Perú (IGP), el movimiento tuvo una profundidad de 135 kilómetros y tuvo una intensidad de grado V y VI. El movimiento sísmico también se sintió en Ecuador, Colombia y Brasil.

“El evento, como ya sabemos, ha ocurrido cerca de las 2 de la mañana. El epicentro se encuentra en la zona norte de Pucallpa. El evento ha sido percibido con un radio bastante grande. Hay reportes de Lima, Junín, Pasco e Iquitos, donde ha habido corte de fluido eléctrico”, comentó a RPP Noticias Hernando Tavera, presidente del IGP.

Entre las ciudades mas grandes y cercanas al epicentro están Yurimaguas, Moyobamba, Tarapoto y Rioja. RPP Noticias constató que en toda la región San Martín se ha cortado la electricidad.

Comitiva hacia la zona de emergencia

El presidente de la República, Martín Vizcarra, viaja a la ciudad de Yurimaguas, en la región Loreto, y varios ministros de Estado se trasladaron a las zonas afectadas por el terremoto de magnitud 8 que sacudió a la zona nororiental del país.

El mandatario señaló que se traslada a Yurimaguas junto a las titulares de los portafolios de Salud y de Transportes y Comunicaciones, Zulema Tomas y María Jara, respectivamente.

Martín Vizcarra indicó también que el titular del Gabinete Nacional, Salvador del Solar, se dirige a Tarapoto, acompañado del ministro de Vivienda, Miguel Estrada Mendoza, mientras que los ministros de la Producción y del Interior, Rocío Barrios Alvarado y Carlos Morán, a Iquitos y Pucallpa, en ese orden.

Reporte de daños

El primer reporte del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) es que hay personas heridas y 16 viviendas afectadas. Este primer informe es preliminar. El jefe de Indeci, Jorge Chávez Cresta, descartó en RPP Noticias que se vaya a producir un tsunami en el litoral peruano.

La concesionaria IIRSA Norte informó que se han registrado varios derrumbes en la vía que une Yurimaguas (Loreto) con la ciudad de Tarapoto (San Martín), por lo que se pidió evitar transitar por la zona.

Oyentes de RPP Noticias compartieorn estas imágenes de los efectos del movimiento telúrico a través del Rotafono.

Desde el epicentro

Arri Pezo, alcalde de Lagunas, lugar del epicentro del terremoto, habló con RPP Noticias y dijo que el sismo ha dejado en tinieblas la ciudad y que aún no pueden lanzar un reporte de daños, debido a que no pueden ver ni movilizarse. “La ciudad está en completa tinieblas. No puedo dar un reporte exacto, porque no podemos recorrer toda la ciudad. (...) Sí hay daños internos. La población está en las calles y esperando. Hay daños materiales, pero estamos esperando que haya fluido eléctrico. (…) Sí hay afectados en toda la ciudad. Ha sido muy desesperante y no podía ni movilizarme. Duró demasiado”, relató.

En Chiclayo la gente está durmiendo en las calles por temor a que exista una réplica. | Fuente: RPP Noticias

El presidente de la República, Martín Vizcarra, se pronunció a través de Twitter y pidió calma a todos los ciudadanos, ante eventos sísmicos como este ocurrido en Loreto.

“Estamos evaluando las zonas afectadas. A todos nuestros ciudadanos les pido que mantengamos la calma. El COEN viene monitoreando y evaluando la situación”, escribió el mandatario.

Así se encuentra la ciudad de Tarapoto en estos momentos. | Fuente: RPP Noticias | Fotógrafo: Pía Saldaña

Así se sintió el fuerte sismo en una comisaría en Yurimaguas. En el video se observa que los oficiales piden que todos salgan del edificio, incluso los que se encontraban encarcelados.

Cámaras de videovigilancia de Trujillo, registraron el momento del sismo y muestran cómo salen las personas a las calles. | Fuente: RPP Noticias

El sismo se sintió en Lima y ha sido de larga duración. | Fuente: RPP Noticias

