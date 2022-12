Alcalde Arri Pezo contó cómo vivió el sismo en su localidad. | Fuente: RPP Noticias

El alcalde distrital de Lagunas, Arri Pezo Murayari, contó en RPP Noticias cómo vivió el sismo de magnitud 8, que golpeó su localidad esta madrugada a las 2:41. Dijo que, en estos momentos, el distrito no tiene fluido eléctrico y está en “tinieblas”.

“No podía movilizarme. Dentro de mi vivienda las cosas están destrozadas. Si mi domicilio está así, no me imagino el resto. No se podía caminar porque ha sido muy fuerte. Solamente estábamos parados”, dijo Pezo Murayari.

El alcalde distrital manifestó que “la ciudad está en completa tinieblas”, por lo que no puede dar un reporte exacto de los daños registrados. Aunque sí pudo dar cuenta que la población está en las calles muy asustada.

Pezo Murayari manifestó que su distrito solo cuenta con un centro de salud que está atendiendo con una linterna.

Terremoto en Loreto

El terremoto ocurrió a las 02.41 hora local y su epicentro, a unos 70 kilómetros al sureste de la localidad de Lagunas, en la región de Loreto, en el corazón de la selva tropical.

El movimiento se originó a una profundidad de 141 kilómetros bajo la superficie terrestre y fue percibido con una intensidad fuerte en el municipio de Lagunas.

El temblor también se sintió en Lima, ubicada a unos 700 kilómetros al sur del epicentro, con una intensidad moderada pero una larga duración de alrededor de un minuto.

El vaivén y el temblor creciente de los cristales sacó de sus camas a los limeños alarmados ante el temor de que la intensidad fuera en aumento a medida que pasaban los segundos.

Los terremotos que ocurren en la Amazonía, que ocupa casi el 60 % del territorio de Perú, suelen originarse a gran profundidad, lo que aminora el poder de destrucción pero amplía la onda sísmica, capaz de llegar a sentirse a miles de kilómetros de distancia.

