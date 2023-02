Loreto: Fallece integrante de la agrupación musical "Explosión de Iquitos" a causa de la COVID-19

El cantante David Núñez permaneció hospitalizado en la unidad de cuidados intensivos del Hospital Regional de Loreto. | Fuente: Difusión

David Núñez Cabrera, integrante de la agrupación musical "Explosión de Iquitos", falleció esta madrugada a consecuencia de la COVID-19, según confirmó Carlos Calampa, director regional de Salud de Loreto.

El cantante, quien tenía una trayectoria de casi 30 años dedicados a la música, empezó la etapa crítica de la enfermedad el pasado 15 de abril, a tres días del estreno del videoclip oficial de la canción "No sé".

Incluso, durante el estreno, David Núñez se encontraba hospitalizado recibiendo oxígeno con asistencia de un ventilador mecánico en la unidad de cuidados intesivos (UCI) del Hospital Regional de Loreto.

Días antes, a través de sus redes sociales, había pedido a sus seguidores y amigos ayudarlo económicamente para superar la enfermedad. "Nunca me gustó pedir nada a nadie, pero sabía y estoy consciente de que me tenía que llegar mi turno, esta enfermedad no se la deseo a nadie", escribió el cantante en su cuenta de Facebook.

La despedida

Linda Caba, una de las voces principales del grupo musical "Explosión de Iquitos", se expresó con emotivas palabras hacia su compañero David Núñez: "Ya nos encontraremos en algún momento para seguir haciendo música", escribió.

Al igual que Linda Caba, otros artistas locales también lamentaron la partida del cantante David Núñez, quien era conocido en la ciudad de Iquitos como "El rey de las pandilas".

Recordemos que la agrupación musical "Explosión de Iquitos" se hizo conocida en redes sociales, luego que lanzarán su versión tropical de la canción "No sé", un tema musical interpretado originalmente por la cantante española Melody.

Newsletter Todo sobre el coronavirus

La COVID-19 ha puesto en alerta a todos. Suscríbete a nuestro newsletter Todo sobre el coronavirus, donde encontrarás los datos diarios más relevantes del país y del mundo sobre el avance del virus y la lucha contra su propagación.

NUESTROS PODCASTS:

‘Espacio Vital’: Gobierno declaró las mascarillas como un bien público y las distribuirá de forma gratuita y descentralizada.

Te sugerimos leer