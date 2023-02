Los asegurados fueron ubicados, el sábado 2 de mayo, en un albergue ubicado en el colegio Mariscal R. Óscar Benavides. | Fuente: RPP Noticias

Un grupo de 25 pacientes que permanecían a la intemperie en el Hospital de EsSalud en Iquitos, región Loreto, denunciaron que no los atienden, ya que varios días no reciben la visita de los médicos.

Los asegurados fueron ubicados, el sábado 2 de mayo, en un albergue ubicado en el colegio Mariscal R. Óscar Benavides. Ellos reclamaron que la atención no es adecuada y mencionaron que los pacientes de la Dirección Regional de Salud (DIRESA) de Loreto sí son atendidos.

“Supuestamente aquí nos iban a brindar todas las atenciones. El día sábado tuvimos asistencia médica, el domingo no aparecieron, el lunes vinieron, el martes no nos atendieron y hoy tampoco. Nadie nos dice nada, ni por qué no están viniendo, no nos están dando alimento, además no hay oxígeno. Estamos abandonados a nuestra suerte”, dijo uno de los refugiados.

Además, los asegurados de EsSalud piden a las autoridades que los atiendan. “En este centro están llegando personas que estaban refugiados en el centro de Canatari, ellos sí tienen atención de la DIRESA, en cambio, los que somos de EsSalud no tenemos atención. No sabemos por qué las autoridades hacen esa diferenciación”, dijo uno de los asegurados.

Por otro lado, EsSalud habilitó un hospital de campaña para lo cual llegaron 51 médicos, además de medicinas, equipos de protección personal y oxígeno.

Por su parte, el gerente central de Operaciones de EsSalud, Oscar Ugarte, a través de un enlace telefónico con RPP, afirmó que el Ministerio de Salud y su institución están trabajando para enviar personal de salud al albergue de personas con síntomas de la COVID-19 en Iquitos.

Además, recomendó al Gobierno Regional de Loreto que solicite apoyo al Estado para mejorar la situación. “Aquí el 50% del personal está afectado y por lo tanto replegado. Hemos traído un contingente de 51 profesionales entre médicos y enfermeras, sin embargo, se requiere un apoyo adicional para la atención de los pacientes”, comentó´.

También mencionó que EsSalud ha enviado balones de oxígeno hacia la región de Loreto y que seguirán trabajando para mejorar las deficiencias.

