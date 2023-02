Las 25 camas UCI del Hospital Modular COVID-19 todavía no pueden ser utilizadas, debido a la falta de equipos biomédicos. | Fuente: RPP Noticias | Fotógrafo: Cortesía

Ninguna cama UCI funciona en el módulo COVID-19 del Hospital Regional de Loreto "Felipe Arriola Iglesias", ubicado en la ciudad de Iquitos, debido a la falta de implementos para poner operativos los ventiladores mecánicos, según advirtió la representante de la Defensoría del Pueblo, Lisbeth Castro Rodríguez.

Según explicó el jefe de la Oficina Defensorial de Loreto, en julio del 2020, el Ministerio de Salud (Minsa) envió implementos para instalar 150 camas hospitalarias y 25 camas UCI para la atención de pacientes contagiados con el nuevo coronavirus, pero estas últimas no han podido ser instaladas en su totalidad por la falta de equipos completos.

"Las camas UCI no cuentan con los ventiladores mecánicos, en consecuencia, no están funcionando y no estan brindand el servico que deberian brindar. A partir de ahí se ha recomendado al Ministerio de Salud que adopten las medidas necesarias para dotar de este equipo biomédico", expresó Castro Rodríguez.

La funcionaria indicó que para este módulo se recibieron 10 ventiladores mecánicos de la Marina de Guerra del Perú, los cuales -según dijo- están incompletos pues les falta monitores multiparámetros y bombas de infusión, por lo que no pueden ser utilizados.

El Minsa informó a la Defensoría del Pueblo de Loreto que se encuentra en proceso la adquisición de los ventiladores mecánicos para este hospital modular. Ante esta situación, Castro Rodríguez exhortó a las autoridades acelerar la entrega de estos equipos biomédicos, a fin de poder ampliar la atención a pacientes en estado crítico.

Según el último reporte de la Dirección Regional de Salud de Loreto, se tienen 65 620 casos confirmados de la COVID-19. Actualmente, 164 se encuentran hospitalizados y en lo que va de enero han fallecido 45 personas.

