El doctor Harold Cervantes, médico cirujano de la región Loreto, exhortó a la población a reforzar las medidas de prevención ante la COVID-19. Tras recordar que el 70% de la población de esta región ya se ha contagiado de esta enfermedad, advirtió que el 20% de la población en Iquitos que no han sido afectados "son los que van a ir a UCI y no hay camas".

En entrevista con RPP Noticias, Cervantes cuestionó que actualmente el Estado no permita -a través de normas- que los médicos trabajen en varias instituciones para cubrir el déficit de profesionales que se ha evidenciado durante la emergencia y que ha sido advertido por el propio Ministerio de Salud.

Cervantes mencionó que los médicos que lo han hecho tienen varios procesos administrativos y probablemente serán sancionados. Al respecto, recordó que el decano del Colegio Médico se ha referido este tema a fin de que el Ministerio de Salud elabore una normativa que permita y facilite la labor de los médicos.

"Lo que pasa es fortalecer entre instituciones y esto es muy importante para poder salvar la falta de recursos humanos. Un recurso humano no se forma de un día para otro, son años que tienes que ir a la universidad, por lo tanto, este trabajo da para largo y esperemos que se pueda dar la norma que lo facilite", apuntó.

En otro momento el médico, quien fue víctima de una variante fuerte de COVID-19 pese a no tener alguna comorbilidad, hizo un llamado a la población a no descuidar las medidas de prevención para evitar contagiarse del nuevo coronavirus, incluso si no tienen factores de riesgo como ocurre con la mayoría de las víctimas mortales.

"No porque estemos exentos de tener factores de riesgo debemos descuidarnos. Cualquier persona, por más sana que pueda estar, puede ser afectado por este virus y hacer un caso grave como el mío, que estuve intubado y en UCI", relató.

