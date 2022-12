El apu de la comunidad denunció que varias personas se encuentran contagiadas con coronavirus. | Fuente: Andina

El apu de la comunidad Pucacuro, en Trompeteros, Loreto, Emerson Mucushua, denunció que las autoridades de salud aún no han llegado a la zona debido a que en la comitiva habían tres personas contagiadas.

Mucushua agregó que seis personas de su comunidad se encuentran con síntomas graves de COVID-19. El apu indicó que el día de ayer se produjo el primer fallecimiento por falta de tratamiento.

En conversación con RPP Noticias, Mucushua informó que el primer deceso se dio a las 4 de la madrugada. “Hasta hoy no hay nada. Ningún resultado. No hay medicinas, como lo había contado, no llega hasta hoy el Gobierno. Lo que queremos es medicina, oxígeno y alimentación”, señaló.

Este último viernes, la viceministra de Salud, Nancy Zerpa, informó que junto a un equipo había llegado hasta Trompeteros para poder ayudar a la comunidad tras los reclamos de abandono. Sin embargo, Mucushua contó que el día de ayer no ingresaron a la comunidad ya que tres de ellos había dado positivo a COVID-19 en las pruebas rápidas.

“Ayer a las 3 de la tarde, me llaman de Trompeteros y me dicen que no han podido ingresar a la comunidad la brigada. La razón fue que un médico, un odontólogo y una enfermera dieron positivo a COVID-19. Eso es preocupante para nosotros y como comunidad no vamos a permitir que ingresen”, indicó.

Como se recuerda, el apu denunció que hace unas semanas el alcalde del distrito junto a un equipo llegó hasta la comunidad con el fin de repartir alimentos y medicinas. Sin embargo, algunos de ellos se encontraban contagiados con COVID-19 de manera asintomática.

