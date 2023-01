Luego de dos años de diálisis, se salvó gracias a un trasplante de riñón.

Ricardo Gabriel Ibañez Bellido es uno de los beneficiados de la donación de órganos. Más de 7 mil personas están actualmente en la lista de espera para un órgano o tejido y aproximadamente entre dos y tres personas mueren al día esperando uno.

La tasa de donación en el Perú es sumamente baja: de cada millón de habitantes, solamente dos son donantes. Es por eso que entrar en la lista de espera no es algo que le de mucha esperanza a los pacientes, explica el doctor Franz Soplopuco, especialista en trasplante de corazón del INCOR.

Sin embargo y pese a los bajos índices de donación en Perú, Ricardo fue un afortunado. “A mí me detectaron hace cinco años insuficiencia renal en estado cinco – que es ya el último -. Le explicaron a mi señora, porque yo estaba hospitalizado, que si no hacía diálisis me iban a quedar solo seis meses de vida”, explicó.

En el Perú, el riñón es el órgano más requerido, ya que al haber un tratamiento como la diálisis, el paciente puede esperar más tiempo. Tras dos años bajo este régimen, Ricardo no mejoraba. Es así que ,en julio del 2016, ingresó a la lista de espera, pues ya no había nada más que hacer.

“Un domingo por la mañana, me llama el doctor. Me dice ‘Ricardo, hay una posible donación para ti’”, contó Ricardo. “Y fui un muy afortunado. Mi perseverancia hizo que yo pueda entrar a esa lista y sea bendecido con ese órgano”, añadió.

Una persona que dona órganos puede salvar hasta nueve vidas. Es por eso que RPP, en alianza con EsSalud, ha lanzado la campaña Vivir de Amor, una campaña que busca sensibilizar a las familias sobre la donación de órganos y tejidos.

