Luego de que el Consejo Directivo de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU) decidiera denegar la solicitud de licencia institucional, presentada en febrero del 2017, a la Universidad Peruana Austral del Cusco y a la Escuela de Postgrado San Francisco Xavier Escuela de Negocios, en Arequipa, las entidades no han tardado en responder.

Por un lado, La Universidad Peruana Austral del Cusco calificó la decisión de “injusta, arbitraria y discriminatoria” y descartaron incumplir con las condiciones básicas de calidad. Es así que, durante el programa La Rotativa del Aire, Diana Milla, vocera de la Sunedu, fue consultada sobre la licencia denegada de ambos centros de estudios, medida con la que sube a 24 el número de universidades sin licencia de funcionamiento.

“Todas las universidades con licencia denegada —incluyendo las públicas y privadas— eventualmente cuando se evalúe el tema de la moratoria de la creación de nuevas universidades tendrán la oportunidad de presentar un nuevo licenciamiento cumpliendo con las condiciones que se requieren. Para el caso particular de universidades públicas salió este decreto que establecía cómo se va a desarrollar este plan de emergencia”, explicó.

Asimismo, recalcó que ni la Universidad Peruana Austral del Cusco ni la Escuela de Postgrado San Francisco Xavier Escuela de Negocios cumplían con las condiciones básicas de calidad que son requeridas para ofertar y prestar servicios universitarios.

“En el caso particular de la Universidad Austral del Cusco se ha verificado, por ejemplo, su plan de gestión de la calidad no identificaba adecuadamente cuáles son esas acciones concretas y cuantificables que permitan el cumplimiento de sus objetivos institucionales. Asimismo, sus documentos de gestión presentan serias inconsistencias, como puedo mencionar el caso del plan de estudios, dado que no demuestra cuál es la propuesta de estudios clara y consistente. Este hecho genera incertidumbre en los estudiantes con respecto a cómo se va a desarrollar su proceso formativo”, aseguró.

UNIVERSIDADES PRIVADAS

Asimismo, la vocera fue consultada sobre el caso de las universidades privadas cuyas licencias de funcionamiento han sido suspendidas (como el caso de Telesup). En este sentido, Milla aseguró que estas también pueden organizarse para presentar un nuevo proceso de licenciamiento.

“Las universidades privadas podrían también organizarse, luego de cumplir con sus obligaciones con respecto al cese de actividades para que, si así lo consideran, puedan presentarse a un nuevo proceso”, refirió.

