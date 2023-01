Accidente automovilístico en SJM | Fuente: RPP

Un vehículo particular chocó la madrugada de este viernes contra un camión cisterna de agua en la avenida Prolongación Vargas Machuca, cerca al puente Alipio Ponce, en el distrito de San Juan de Miraflores.

Los cuatro ocupantes del automóvil negro, que venía de Chorrillos hacia San Juan de Miraflores, resultaron ilesos. Una ambulancia y dos unidades de rescate llegaron hasta la zona del accidente para brindar el apoyo necesario.

El chofer del camión, identificado como Víctor Rojas, señaló a RPP Noticias que su unidad sufrió una avería en plena por lo que ubicó su cono de seguridad vial y prendió su luz intermitente. Sin embargo, a los minutos escuchó un sonido y se dio con la sorpresa que un vehículo se había empotrado en la parte posterior.

"Aparentemente dice que se ha quedado dormida, pero parece que estaba un poco mareada. Ellos no se acercaron, nada. Trajeron a su abogado creo. (...) no hubo heridos, se acercaron los bomberos vieron que no hay heridos y se retiraron", indicó.

Debido a la gravedad del choque, lo angosto que es la pista y la falta de iluminación ocasionaron que se cierre un carril de la vía por dos horas aproximadamente. Ambos choferes y vehiculos fueron conducidos a la Comisaría de Municipalidad de Miraflores para las investigaciones de ley.

