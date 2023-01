El hombre se abalanzó sobre la joven y la agredió sexualmente, denunció su madre. | Fuente: RPP

La madre de la joven que fue agredida sexualmente por un hombre desconocido en plena calle de Jesús María lamentó que el personal de la Policía Nacional no haya apoyado a su hija cuando ocurrió la agresión.

En entrevista con RPP Noticias, la madre contó que otro hombre que fue testigo del ataque ayudó a su hija llevándola en motocicleta hasta donde se encontraban unos policías de tránsito, en el cruce de las avenidas Pershing y Salaverry; sin embargo, estos no hicieron nada.

"Mi hija llorando les dice lo que sucedió y una efectivo policial le dice que no se puede mover, que a ella le han indicado que se quede ahí, no la auxilió. Llamaron al 105 [central de la PNP] y les dijeron que no estaban cerca tampoco. Entonces, apoyo de la Policía en ese momento no hubo", denunció.

Al verse desprotegida, la joven llamó por teléfono a su hermano, le narró lo sucedido y este acudió en su ayuda, Según la madre, el hermano consiguió que el guardia de la villa militar que hay en el lugar le cediera la grabación de la cámara de seguridad, que retrataba la agresión sufrida. Con esta prueba, ambos fueron a una comisaría e hicieron la denuncia.

La madre resalta que una vez en la comisaría "sí la atendieron bien". La joven fue luego trasladada a la sede de la Dirincri en Cercado de Lima y ahí pasó un test para identidicar al agresor.

Sin embargo, cuando fueron al médico legista, las citaron recién para el 20 de agosto, algo que la madre lamenta pues hasta esa fecha las consecuencias físicas y psicológicas del ataque no serían las mismas. En tanto, la joven "está tratando de estar tranquila", refirió.

Finalmente, la madre agradeció que el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) ya se ha puesto en contacto con la familia y les ha brindado apoyo.

"Pensé que iba a quedar ahí, porque lamentablemente las autoridades no reaccionan en el momento y como le paso a mi hija debe haberle pasado a otras chicas, [el agresor] tiene que haberlo hecho antes", añadió.

