Clases de muchick y quechua | Fuente: RPP Noticias | Fotógrafo: Cortesía

Son 120 alumnos entre jóvenes universitarios y también profesionales, quienes acuden hasta la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo de Lambayeque para aprender las lenguas de sus antepasados: el quechua y el muchik.

La idea de dictar estos cursos nació del profesor Julio Sevilla, quien después de una minuciosa investigación concluyó en que existe un proceso de comunicación inconclusa.

“Hay una masa de hablantes quechua que no pueden comunicarse adecuadamente y por ello no son entendidos. No pueden dar a conocer sus ideas, sus concepciones, su forma de ver el mundo”, señaló a RPP Noticias.

Y en el caso del muchik, indicó que en el vocabulario lambayecano existen muchos términos de esta lengua: “La gran mayoría de apellidos son muchik, lugares geográficos y ahora incluso, en la gastronomía”, manifestó.

El proyecto denominado “Recuperando nuestro idioma: comuniquémonos en lengua nativa”, busca revalorar y conservar estas lenguas que se van perdiendo poco a poco, es una iniciativa del área de responsabilidad social de la Facultad de Ciencias Económicas Administrativas y Contables, así como la Facultad de Ciencias Históricos Sociales y Educación.

Según información dada por los especialistas universitarios, solo el 13 % de las personas en el país hablan alguna lengua nativa, el 30 % de la población tienen padres de origen indígena y un 13 % de personas decidieron no trasmitir la lengua nativa a sus hijos por miedo a que sean rechazados.

Clases de quechua y muchik en la universidad | Fuente: RPP Noticias | Fotógrafo: Cortesía

Te sugerimos leer