La consejera regional por Lambayeque, Gisela Fernández Muro, denunció el cobro de cupos. | Fuente: RPP | Fotógrafo: Abrahám Ibañez

La consejera regional por Lambayeque, Gisela Fernández Muro, denunció que cuando acudió al VacunaCar de la Universidad de Chiclayo, desconocidos le pidieron 200 soles para que pueda acceder a un lugar más adelante en la fila de vehículos que forma en el lugar.

Gisela Fernández dijo a RPP Noticias que en su labor de fiscalización y ante las denuncias que llegaron a su despacho acudió al local de vacunación contra la Covid-19 y se hizo pasar por una ciudadana. Una persona se acercó para ofrecerle un lugar en la fila, pero previo pago de los 200 soles.

“Me he acercado hasta la fila simulando buscar un sitio y una persona me lo ofrece por 200 soles. Esto es increíble, particularmente me siento entristecida, como en estos momentos tan difíciles es que malos ciudadanos se estén aprovechando y vendiendo los sitios”, dijo.

Piden intervención policial

La consejera Gisela Fernández realizó una inspección vehículo por vehículo en busca de los revendedores de sitio.

Nicolás Ortiz, un ciudadano que acudió al local de vacunación denunció que también le pidieron 200 soles, pero que se negó a pagar por falta de recursos económicos.

Este local de vacunación en vehículos fue designado por la Gerencia Regional de Salud y está ubicado en la carretera a Pimentel. Desde el sábado en la tarde se observó a centenares de vehículos que pernoctaron en la zona a fin de lograr que los adultos mayores de 70 años reciban la vacuna de Pfizer.

Gisela Fernández pidió mayor control policial, así como la presencia del Ministerio Público.

“Hago un llamado a la Fiscalía de Prevención del Delito a la Policía para que vaya y verifique”, indicó.

En la región Lambayeque se han establecido 2 VacunaCar: en la Universidad de Chiclayo y en la Universidad Cesar Vallejo.

El Gerente Regional de Salud de Lambayeque, Alipio Rivas Guevara, pidió calma a la población porque cada semana se ampliarán los centros de vacunación contra la COVID-19 en toda la región a través de colegios y más VacunaCar.

La consejera regional por Lambayeque, Gisela Fernández Muro, pidió la presencia de la Fiscalía | Fuente: RPP | Fotógrafo: Abraham Ibáñez

