El Comando Regional de la Policía Nacional del Perú premió al suboficial de tercera Julio Chapoñán Juárez, quien el último viernes salvó a dos niños de 4 y 6 años de morir en un incendio que ocurrió en el pueblo joven 9 de Octubre de Chiclayo (región Lambayeque).

Al joven policía se le dio un diploma de reconocimiento por su destacada y valerosa acción, pues puso en peligro su vida al ingresar a una vivienda que se estaba quemando con tal de salvar a los niños que se encontraban en la última habitación del tercer piso del edificio multifamiliar.

“Pensé en mis hijos”

Julio Chapoñan Juárez, quien labora en la comisaría del distrito de Monsefú hace cuatro años y es padre de tres hijos (dos gemelas de 2 años y un bebe de un poco más de un mes) contó a RPP Noticias que justamente fue en ellos en quien pensaba cuando ingresó a salvar a los menores.

“Solo tenía en mi cabeza el querer encontrarlos, pensaba en que podían ser mis hijas, me ponía en el lugar de su papá y me volvía loco pensar que podían morir. No me importó mi vida en ese momento”, refirió.

El suboficial, quien anhela seguir con su carrera policial demostrando que es una profesión de sacrificio y servicio, también contó que al día siguiente del incidente el padre de los menores le agradeció el acto de valentía.

“Llegué hasta la casa de los niños y salió su papá, me dijo que ellos estaban bien. Me dio un fuerte apretón de mano y me agradeció el haber dejado de lado mi día de franco para ir a socorrerlos”.

Junto a Julio Chapoñán Juárez la Policía Nacional también reconoció al brigadier Eduardo Álvarez, quien devolvió una billetera que encontró.

