Decano del Colegio Médico de Lambayeque, Manuel Soria. | Fuente: RPP Noticias | Fotógrafo: RPP

Por priorizar el tema económico sobre el problema de la pandemia por la COVID-19, el Congreso de la República le negó la confianza al gabinete ministerial de Pedro Cateriano, señaló el decano del Colegio Médico en Lambayeque, Manuel Soria.

“En el Congreso ha habido una pugna, puesto que el Cateriano priorizó la minería, la reactivación económica sobre el tema sanitario de la pandemia. Dicen que se está regularizando, pero eso no es cierto. No se está controlando, es más la primera ola nunca se controló”, indicó.

Según los últimos reportes de la Gerencia Regional de Salud (Geresa) en Lambayeque se registra un incremento de casos de contagio y fallecimiento por el nuevo coronavirus, por lo que el Colegio Médico Regional considera que es evidente que la pandemia no está controlada.

Asimismo, la tasa de letalidad continúa en incremento en esta región con un 8.2 % y hasta hoy se registra un promedio de 20 fallecidos diarios, según el último reporte del Comando Regional COVID-19.

En las próximas horas las autoridades regionales se reunirán de emergencia para evaluar las medidas a tomar frente al incremento de casos en Lambayeque.

Anselmo Lozano Centurión, gobernador regional de Lambayeque. | Fuente: RPP Noticias | Fotógrafo: Cortesía: GORE Lambayeque

Premier conciliador

El gobernador regional de Lambayeque, Anselmo Lozano Centurión, indicó que el país se encuentra en una crisis sanitaria y ahora política, por lo que pidió al presidente Martín Vizcarra un nuevo premier con actitud conciliadora, para que el Ejecutivo y Legislativo lleguen a mutuos acuerdos.

Lozano Centurión lamentó la censura del gabinete que encabezó Pedro Cateriano, cuestionando la posición de algunos congresistas que buscan provechos subalternos y no miran los problemas del país, agudizando la crisis sanitaria que se vive por la COVID 19.

Lozano precisó que si los legisladores no se sintieron satisfechos con la exposición del Ejecutivo debieron haber hecho llegar su aporte y buscar consensos. Enfatizó que no se trata del problema de una persona sino de un país que actualmente afronta una pandemia.

“No podemos dilatar las cosas, por hechos personalísimos de algunos congresistas. No solo se trata de decir no y no; y por esta coma, no te doy la confianza y la oportunidad, sino es necesario trabajar juntos”, remarcó la autoridad.

Te sugerimos leer