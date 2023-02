Gobernador regional criticó el cambio de gabinete. | Fuente: RPP Noticias

El gobernador regional de Lambayeque, Anselmo Lozano Centurión, criticó el cambio de algunos ministros y dijo que esto retrasa las principales obras en el sector salud y vivienda, que ya se habían gestionado con los anteriores titulares de estas y otras carteras.

Lozano en declaraciones a RPP Noticias dijo que con estos cambios ahora se verán obligados a empezar las gestiones desde cero y en medio de esta emergencia será más difícil encaminar las obras que ya estaban programadas.

“Por lo menos para mí no me suma, sino me resta porque yo tengo que comenzar con los ministros desde cero. Con los que estábamos tocando las puertas. Pensábamos en obras en varios distritos. Al menos con el ministro de Vivienda y ahora se cortó todo”, dijo el mandatario regional.

Lozano remarcó que obras como el nuevo hospital las Mercedes y proyectos para mejorar el saneamiento y la calidad de agua de la población, coordinados con los exministros de Salud y Vivienda, deben retomarse otra vez, porque las nuevas autoridades tardarán unos meses en conocer la realidad de las regiones.

“Yo creo que es importante que el presidente corrija los errores, pero cambiar a ministros a poco de terminar su gobierno nos afecta, porque estaban en camino estas coordinaciones. Esto retrasa”, agregó.

La autoridad regional pidió al mandatario no realizar más cambios para no perjudicar a las regiones y anunció que desde hoy iniciará las coordinaciones para reunirse con las nuevas autoridades.

