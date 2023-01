La mujer lloró y dijo que nunca más golpeará a su hijo. | Fuente: RPP Noticias | Fotógrafo: Henry Urpeque

Una mujer identificada como Isabel Céspedes Huamán fue detenida por la policía luego de ser acusada de haber golpeado a su hijo de cuatro años porque no quiso hacer la tarea.

El hecho ocurrió en el distrito de Jayanca (región Lambayeque). Según la madre, las maestras del menor, se quejaron porque su hijo tenía muchos problemas en su conducta y por el incumplimiento de sus trabajos escolares.

“Estaba en mi casa ayudándole con las tareas, pero no me hacía caso en escribir y le di un palmazo (señaló la nuca) y se golpeó en la vista con la mesa y se le ha hecho negro”, dijo Isabel Céspedes.

David Chicoma Duque denunció por violencia familiar a su esposa y la policía procedió a detenerla y encarcelarla por algunas horas. Tras la intervención de la Fiscalía, la mujer fue puesta en libertad y será sometida a un proceso inmediato.

Se arrepiente

Al salir del calabozo, la mujer se mostró arrepentida y entre lágrimas dijo que nunca se imaginó todo lo que le tocaría enfrentar por haber castigado a su menor hijo.

“Me trataron como una delincuente, me metieron al calabozo. No le deseo ni a mi peor enemigo lo que yo he pasado por darle ese castigo a mi hijo”, dijo Isabel Céspedes Huamán.

Además envió un mensaje a los padres para que no actúen con violencia contra sus hijos.

Te sugerimos leer