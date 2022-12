Anselmo Lozano dijo que el pedido de vacancia no solucionará ningún problema en el País. | Fuente: RPP Noticias

El gobernador regional de Lambayeque, Anselmo Lozano Centurión, se mostró en contra de la vacancia presidencial porque, según dijo, no soluciona los problemas que atraviesa el país y, menos aún, la crisis sanitaria por la pandemia de la COVID-19.

“El que ha presentado (Edgar Alarcón) los audios tiene problemas. Les pido mesura, porque el Perú está sobre todo. Los problemas están. Si con la vacancia me solucionan el desempleo, los problemas que tenemos de la pandemia, si tienen una varita mágica que mañana me solucionan todo, entonces vayan por la vacancia, sino, no tiene ninguna solución”, expresó.

Lozano Centurión dijo que los temas legales deben solucionarse en la vía penal, pero no perjudicar el normal desarrollo de las obras programadas.

“Pido que la investigación vaya a fondo y dejen terminar el gobierno al presidente Vizcarra. No comparto, en honor a la verdad, esta decisión. La presunción de la inocencia la tenemos todos y por lo tanto, que el Ministerio Público haga su trabajo. Denle la oportunidad que termine su mandato el supremo gobierno, porque se afectarían obras que están en tránsito”, agregó.

La autoridad precisó que proyectos como la construcción de un hospital, que tendrá el coofinanciamiento de una empresa canadiense. Así como obras de impacto regional como la nueva planta de transferencia de residuos sólidos, drenaje pluvial para Chiclayo, carreteras para las zonas andinas de Cañaris e Incahuasi y colegios para la provincia de Chiclayo, quedarán en cero, con el cambio de mandatario regional.

Presidente Martín Vizcarra se pronuncia por pedido de vacancia

Por su parte el presidente Martín Vizcarra afirmó que detrás de la crisis política provocada por la difusión de los audios en el que se le escucha hablar sobre el caso ´Richard Swing', hay grupos políticos que buscan aplazar las elecciones presidenciales y congresales programadas para el 2021.

"Hay algunos grupos políticos que lo que quieren es postergar las elecciones el próximo año, e incluso hay un planteamiento para ponerse de acuerdo Ejecutivo con Legislativo. Como estamos en pandemia, lo quieren postergar, pero de ninguna manera [...] El 11 de abril de 2021 serán las elecciones",manifestó.

Te sugerimos leer