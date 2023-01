Profesor, Carlos Ventura, enseña a leer a niños que no tienen internet en local comunal. | Fuente: RPP Noticias

En la ciudad de Lambayeque, un docente se ha ganado el aplauso de muchos padres de familia. Se trata del profesor, Carlos Ventura, quien acondicionó un local comunal, para dictar clases de comprensión lectora a niños y adolescentes que no pueden ingresar a sus clases del programa “Aprendo en Casa”.

Cumpliendo con las medidas de salubridad, el docente los reúne, una vez por semana, en el local del Asentamiento Humano Pedro Ruiz Gallo. Los estudiantes se sientan respetando el distanciamiento social leen cuentos, obras literarias y reciben clases de ortografía y reforzamiento.

Carlos Ventura contó que decidió implementar este plan lector con niños del barrio para ayudarlos, pues la mayoría no tienen acceso a Internet, y en la zona no todas las casas tienen energía eléctrica, por lo que no ingresan al programa Aprendo en Casa.

“Algunos de ellos no han tenido conexión durante todos estos meses con sus profesores, otros lo hacen esporádicamente. Algunos les robaron sus celulares y tienen señal de internet baja. Por eso los apoyamos de esta manera para afianzar sus aprendizajes”, expresó.

Carlos Ventura enseña en el colegio Señor de los Milagros de Lambayeque, y dijo ser testigo de cómo muchos alumnos dejaron de estudiar por la falta de medios tecnológicos, por ello pidió el apoyo de las autoridades para ayudar a los escolares del asentamiento humano Pedro Ruiz Gallo.

