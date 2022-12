Lambayeque: Miss Gisella, la docente de inicial que utiliza Youtube y Tik Tok para enseñar a sus estudiantes

Miss Guisella utiliza una docena de muñecos y títeres para sus clases virtuales. | Fuente: RPP Noticias | Fotógrafo: Leonardo Muñoz

A través de plataformas digitales como Youtube o Tik Tok, la profesora Gisella Caicedo Déggola (39) busca llevar las clases al hogar de sus estudiantes del colegio inicial n.° 443 "Las Canteras", ubicado en la zona rural del distrito de Pátapo, a fin de hacerlas entretenidas.

En abril del año pasado, con ayuda de una docena de muñecos convertidos en títeres y una tela verde, la docente decidió grabar y editar pequeños videos educativos para luego subirlos a estas redes sociales, debido a que sus estudiantes no siempre podían conectarse a la misma hora por falta de dinero para ponerle crédito a los celulares.

"Yo enseño a niños de inicial entonces pensé ¿Cómo voy a dar mis clases? Me surgió la idea de crear un canal de Youtube y una cuenta de Tik Tok, así que aprendí a utilizar aplicaciones como 'InShot' 'Intro maker' y con ayuda de los títeres buscaba la manera de ganar su atención", explicó.

Según contó Mis Guisella, quien tiene más de 15 años de experiencia como profesora de nivel inicial, tener los videos almacenados en estas plataformas permite que las madres de estos niños puedan revisarlas cuando tengan la posibilidad de ingresar a Internet.

Miss Guisella convirtió algunos ambientes de su casa de Chiclayo en un set de grabación de sus clases virtuales. | Fuente: RPP Noticias | Fotógrafo: Leonardo Muñoz

Vocación de maestra

En todos sus videos, Miss Guisella utiliza a sus muñecos, a quienes les da vida con su voz. Luego, imparte las enseñanzas intercalando personajes.

"Estos dos ultimos años han sido muy chocantes ya que no he podido estar en forma presencial junto a mis niños, pero para que no se sientan solos he buscado la manera de acercarme a sus hogares de forma virtual... prácticamente todos los implementos y los muñecos los he autofinanciado, yo misma me autocapacito y busco la manera de cómo llegar a mis niños. No me conformo con estar lejos de ellos, busco llegar a sus corazones", expresó conmovida.

Tanto en su canal de Youtube, como en su cuenta de Tik Tok, Miss Guisella tiene videos con más de tres mil reproducciones cuyos contenidos se basan en el programa Aprendo en Casa, pero también tiene tutoriales para maestras sobre creación de cuentos, sobre el protocolo para prevenir los contagios de COVID-19 o tips dirigido a los padres para iniciar a sus niños en la lectura.

