Carlos Rodríguez Gonzales conducía la unidad de placa M1B349 de la empresa Taxi Los Pinos Chiclayo. | Fuente: RPP Noticias | Fotógrafo: Abraham Ibáñez

Carlos Rodríguez Gonzales, chofer de un taxi perteneciente a la empresa Los Pinos de Chiclayo fue intervenido por la Policía Nacional, al ser sindicado como una de las personas que comercializan un lugar en las filas que se forman en el vacunacar ubicado en la sede de la Universidad Particular de Chiclayo.

Según la información dada por el mayor Giomar Zalom jefe del Escuadrón Verde, el hombre fue detectado gracias a un seguimiento que se realizó por redes sociales y de grabar una conversación con Rodríguez Gonzales en la cual se escucha como se pone de acuerdo para entregar un lugar en la fila a cambio de 600 soles.

CARLOS RODRÍGUEZ: Yo estoy adelante y estoy avanzando, yo no me voy a ir (…) mañana vienen temprano a las 7.CIUDADANO: El mismo precio, son tres personas: mis papas y mi tío CR: No se preocupe. Por eso le digo vienen con anticipación porque usted sabe que los policías son fregados a las 6 y media puede estar viniendo (…)C: Vengo con mi carro y después hacemos el cambalache CR: Los familiares pueden pasar en mi carro, mi carro tiene un plástico acá adelante (…)C: ¿al mismo precio no? ¿600 soles?CR: si, si señorC: ya, entonces mañana 6 de la mañana lo estoy llamando a la hora que voy a salir de mi casa. ¿Cuál es su nombre, disculpe?CR: Carlos Rodríguez C: ya señor Carlos, muchas graciasCR: Ya, gracias, gracias

Por su parte, el fiscal de Prevención del Delito, Miguel Ángel Córdova Santos, señaló que se iniciarán las investigaciones para conocer si se trata de una presunta banda organizada que ofrece cupos a familiares de adultos mayores de 70 años que buscan ser inmunizados contra la COVID-19.

vendedores de cupos en fila de vacunacar | Fuente: RPP Noticias | Fotógrafo: Abraham Ibañez

Denuncia ciudadana

Pero ese no es el único caso que se ha registrado en los vacunacar de la región Lambayeque, pues un ciudadano grabó a un hombre que ofrecía un lugar por más de 100 soles.

El ciudadano formaba fila en el vacunacar de la Universidad César Vallejo hasta donde llegó el sujeto pidiendo la suma de 150 soles para dar un lugar al inicio de la fila que se formaba para ingresar a un centro de vacunación ubicado en el distrito de Pimentel.

En el audio se escucha como el desconocido señala que ha pernotado en la sede de la universidad desde la noche anterior.

VENDEDOR:150 CIUDADANO 2: ¿Qué número? VENDEDOR: 15CIUDADANO 2: ah, estas en la puerta VENDEDOR: SiCIUDADANO 2: Pero algo menos, mucho VENDEDOR: No, estoy desde ayer desde las 8 de la mañana y no llegue porque solo trajeron 800 vacunas (…).CIUDADANO 2: A ver, déjame coordinar ¿ese es el precio?

Asimismo, el ciudadano grabó en video a varias personas que salen de las filas para dejar que ingresen a quienes han pagado para ser de los primeros en inmunizar a sus familiares mayores de 70 años contra la COVID-19.

Otra persona que denunció el cobro por un lugar en la fila fue la consejera regional Gisela Fernández, quien se hizo pasar como ciudadana y a quien le pidieron 200 soles para ser ubicada entre las primeras personas de la fila del vacunacar en la Universidad Particular de Chiclayo.

Unidades móviles hacen largas filas por varios días para lograr vacunar a sus familiares. | Fuente: RPP Noticias | Fotógrafo: Abraham Ibáñez

Respuesta de la Geresa

Ante esta denuncias y presencia de personas inescrupulosas que se aprovechan de estas circunstancias, la Gerencia Regional de Salud seguirá con el cronograma establecido para esta semana en la vacunación de este grupo vulnerable.

En los tres servicios de vacunacar (dos en Chiclayo y uno en Lambayeque) se inoculará a personas mayores de 70 años con problemas de movilidad por temas de salud.

En tanto en los puntos de vacunación se designarán horarios específicos según el último digito del Documento Nacional de Identidad (DNI); además se ampliarán los lugares para esta actividad en diferentes distritos de la región.

Operativos se realizan para evitar que se comercialicen lugares en las filas del vacunacar. | Fuente: RPP Noticias | Fotógrafo: Abraham Ibáñez

