En Centros de salud atenderán a pacientes con síntomas leves del nuevo coronavirus. | Fuente: RPP Noticias

El gerente regional de Salud de Lambayeque, Víctor Echeandía Arellano, anunció que se habilitarán los centros de salud de la región para atender a pacientes con los síntomas de la COVID-19, con el fin de descongestionar el hospital regional del Minsa y el hospital Luis Heysen de EsSalud habilitados exclusivamente para esta atención.

El funcionario detalló que en los establecimientos médicos se entregará medicina, oxígeno y se dará tratamiento a los pacientes sintomáticos. Realizando todas las coordinaciones con los jefes de hospitales y médicos de turno, para que se cumplan los protocolos y se evite el contagio y propagación del virus a otras personas que llegan a las postas para atenderse por otras dolencias y enfermedades.

“La política que vamos a aplicar es que los centros de salud se van a aperturar. Por lo menos para que en la etapa inicial, los pacientes positivos, tengan tratamiento. Preventivo, sobre todo, para que sigan su tratamiento con ivermectina y otros fármacos que también estamos entregando”, expresó.

Echeandía enfatizó que como nueva estrategia de trabajo se actuará de manera focalizada en los distritos donde más del 60% de la población se contagió con la enfermedad.

“Se ha hecho un estudio de muestreo y ya tenemos identificado estadísticamente a muchos distritos que más del 60% de su población ha estado contagiada. Allí vamos a actuar” agregó.

Cifra real de fallecidos

El funcionario manifestó también que la cifra de fallecidos no sería mil 300, como lo muestra diariamente el boletín del Comando COVID-19, sino 2 743, contando muchos pacientes que fallecieron en su casa y otros que no llegaron a los hospitales.

“La cifra oficial no sería la real. Nosotros notificamos los casos que salen positivo. Esos van a la estadística. Sin embargo, hay muchos sospechosos, que no se les hizo la prueba porque fallecieron. Murieron en sus casas, en la calle, no llegaron al hospital. Esa cifra dice que no sería 1 300, sino 2 743”, anotó.

Finalmente dijo que el problema más grave en la actualidad es la falta de especialistas médicos para controlar a pacientes graves. Especialistas de Cuidados Críticos que apenas llegan a los 13 en el Minsa y 26 en EsSalud.

Te sugerimos leer