La consejera regional de las filas del partido Alianza Para el Progreso (APP), Glender Nuñez García, solicitó se le practique una prueba psicológica al gobernador de Lambayeque, Anselmo Lozano Centurión, esto, tras cuestionar su capacidad emocional.

El pedido de la representante de Ferreñafe en el Consejo, fue formulado durante el desarrollo de una sesión ordinaria del pleno regional: “considero que la máxima autoridad de la región Lambayeque debería practicarse un examen médico mental – psicológico, por una unidad competente, ante una presunta incapacidad”, señaló.

La autora de este pedido, expresó su preocupación por la fragilidad e inestabilidad en el comportamiento de Lozano Centurión en los diferentes escritos presentados ante el pleno.

La consejera fundamentará su pedido el próximo 15 de mayo, cuando se retome la sesión del Consejo Regional.

“No estoy loco”

En tanto el gobernador regional Anselmo Lozano, indicó que tomará medidas judiciales contra la consejera, pues debe demostrar con pruebas lo dicho. Aseguró que de aprobarse el pedido en sesión del Consejo, no se someterá a la evaluación psicológica.

“Están tramando cosas, son actos elaborados. Yo no tengo ningún problema, estoy más sano que nadie, yo no tengo ninguna dolencia. Ellos no saben interpretar la ley, no le damos presupuesto. ¿No está loco?, no (...), son seis los consejeros que siempre se están oponiendo a todo, no quieren el desarrollo de la región. No me voy a someter a la prueba”, sentenció la autoridad regional.

Lozano Centurión, manifestó que esta acción, también puede ser una respuesta a la decisión que tomó de ya no seguir pagando a los asesores de los concejales.

