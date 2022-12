Marcos Gasco en una participación de una actividad junto a la ciudadanía durante la pandemia. | Fuente: RPP Noticias | Fotógrafo: Municipalidad Provincia de Chiclayo

El alcalde provincial de Chiclayo (región Lambayeque), Marcos Gasco Arrobas, fue internado de emergencia en el hospital Almanzor Aguinaga Asenjo de EsSalud, tras complicarse su estado de salud debido a la COVID-19, según informaron fuentes allegadas a la autoridad.

Tras verificar que se registró un descenso en su nivel saturación de oxígeno, su médico tratante recomendó que sea hospitalizado para aliviarle el cuadro de insuficiencia respiratoria.

La autoridad, quien también es el vicepresidente de la Asociación de Municipalidades del Perú (AMPE), ingresó la tarde del miércoles 3 de marzo por el área de triaje diferenciado del hospital Almanzor Aguinaga, donde se dispuso que sea internado en el área de aislamiento COVID-19.

Mediante este video el alcalde de Chiclayo, Marcos Gasco, informó que se contagió con la COVID-19 | Fuente: RPP Noticias | Fotógrafo: Facebook Marcos Gasco

Informó de su contagio

A través de un video publicado en las redes sociales, el miércoles, la autoridad de 48 años había confirmado su positivo para el nuevo coronavirus y anunció que iba a recibir tratamiento médico en su vivienda. Además, pidió a la población chiclayana mantener los cuidados para evitar el contagio.

“Quiero expresarles directamente a ustedes que me he contagiado, les pido encarecidamente que se cuiden, es realmente algo muy doloroso y puede causar la muerte (…). Mi familia quiere evacuarme a Lima, pero no lo voy a hacer, esperaré en mi cama aún, esperaré pacientemente si es necesario una cama de hospital, así como está esperando el resto”, dijo en un video grabado desde una cama en su vivienda.

Junior Vásquez junto a Marcos Gasco, a quien reemplazará en la alcaldía de Chiclayo durante el tiempo que duré su enfermedad. | Fuente: RPP Noticias

Designan a alcalde encargado

Por unanimidad, el concejo provincial de Chiclayo en una sesión extraordinaria virtual, aprobó autorizar la licencia del alcalde Marcos Gasco por motivos de salud, hasta que reciba el alta epidemiológica.

Asimismo, se aprobó que las funciones de alcalde serán asumidas por el primer regidor Junior Vásquez Torres, quien en declaraciones a RPP Noticias dijo que no es la primera vez que asume la función, pero esta circunstancia es diferente por la emergencia sanitaria que se vive.

PODCAST RPP

Existen medidas básicas para prevenir contraer la COVID-19. Sin embargo, el riesgo de adquirir el virus permanece latente. ¿Cuál es la diferencia entre el riesgo de contagiarse y el de sufrir complicaciones graves con la enfermedad?

Te sugerimos leer