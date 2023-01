El candidato por Fuerza Popular dijo que las mascarillas de otro color estaban escasas. | Fuente: RPP Noticias | Fotógrafo: Abraham Ibáñez

El candidato al Congreso de la República por la región Lambayeque del partido Fuerza Popular, Alejandro Aguinaga Recuenco, admitió que acudió a votar utilizando una mascarilla de color naranja. Su camisa también tenía rayas narajas, el cual representa al partido que lidera Keiko Fujimori, quien aspira llegar a la Presidencia de la República.

El postulante al Parlamento Nacional señaló a RPP Noticias que fue a sufragar de esa manera debido a la escasés de mascarillas por la pandemia y al no haber encontrado de otro color.

"Estas mascarillas son las que logramos comprar en la farmacia porque usted sabe que escacés. No le he puesto ningún número, y ninguna situación que podría direccionar. Tiene su marca, y no ha sido hecha para una campaña política, es un cuestión de vestimenta", expresó a RPP Noticias. Aguinaga explicó que la camisa blanca con rayas naranjas que llevaba puesta no tenía ningún logo o número que identifique al partido o que haya sido confeccionada para la campaña, pero que la tuvo que usar porque ante el trajín de los últimos días de recorrido proselitista no le quedaban otras prendas.

El médico de cabecera de Alberto Fujimori acudió a votar en Chiclayo en el la mesa número 030392 del colegio Nuestra Señora de la Paz en la urbanización Las Brisas.

Aguinaga también fue cuestionado porque se vacunó el año pasado contra la COVID-19 durante el ensayo clínico del laboratorio Sinopharm.

Al candidato Alejandro Aguinaga le fue permitido votar con mascarilla color naranja. | Fuente: RPP Noticias | Fotógrafo: Abraham Ibáñez

Newsletter Todo sobre el coronavirus

La COVID-19 ha puesto en alerta a todos. Suscríbete a nuestro newsletter Todo sobre el coronavirus, donde encontrarás los datos diarios más relevantes del país y del mundo sobre el avance del virus y la lucha contra su propagación.

NUESTROS PODCASTS:

- ‘Espacio Vital’: ¿La variante británica de la COVID-19 es más letal? El Dr. Elmer Huerta responde:

Te sugerimos leer