La Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) dio a conocer que un total de 33 empresas agroexportadoras de Lambayeque no ha trabajado un sistema de prevención ante la pandemia del COVID-19 con la finalidad de que sus trabajadores no contraigan el virus durante sus labores. Dicho sistema de prevención resulta imprescindible debido a que estas empresas –dedicadas en esta estación, a la cosecha de palta y cítricos– se encuentran operando con un total de 19 mil 420 trabajadores. Asimismo, los inspectores identificaron que 18 mil 014 trabajadores fueron afectados ante el incumplimiento de sus propios Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, de cada empresa. Sin embargo, sí tienen identificado y evaluado a su personal de riesgo, los cuales son un total de mil 412, quienes por sus condiciones médicas no están laborando. Esta inspección se realizó del 17 al 30 de abril, bajo la modalidad de inspección virtual a empresas agrícolas ubicadas en Motupe, Olmos, Chongollape, Túcume y Ferreñafe.

