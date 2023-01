Colegio de Ingenieros se pronuncia por obras de reconstrucción | Fuente: RPP Noticias

El Colegio de Ingenieros de Lambayeque advirtió que las obras que ejecutará la Autoridad Para la Reconstrucción Con Cambios (ARCC) a través del Reino Unido no podrán completarse, porque el presupuesto es insuficiente.

El decano de esta orden profesional, Ciro Salazar Montaño, detalló que en el caso de Lambayeque son once obras: cinco para colegios y un centro de salud, que representan 58 millones de soles.

Además, no se tiene definido el presupuesto para de los planes Integrales de Control de Inundaciones en los ríos de Olmos, Motupe, Zaña, Chancay, La Leche y el drenaje pluvial para la ciudad de Chiclayo.

“El presupuesto de reconstrucción está programado. Solo quedan 860 millones, eso no alcanza, solo alcanzara para una obra, solo el drenaje pluvial cuesta eso. Lo que no se puede aceptar son los planes integrales para cada uno. Son 60 millones, aún no están entregados y aprobados. En una situación de emergencia es necesario hacer defensas ribereñas. Quizá hagan La Leche y el resto los dejaran tal cual, debieron trabajar prevención”, expresó.

Mencionó por ejemplo el proyecto del drenaje pluvial que está en el nivel de Plan Maestro y programado para tres etapas. Recomendó que debería ejecutarse en Chiclayo Metropolitano que incluye a los distritos de La Victoria y José Leonardo Ortiz.

También remarcó que el sistema de gobierno a gobierno es colaborativo, y permitirá que la contraloría participe paralelamente para evitar actos de corrupción, sobre todo porque la intervención del extranjero ayudará tener profesionales especialistas en tratamientos de ríos.

Por su parte el representante de la sociedad civil, Carlos Burgos Montenegro, cuestiono la estrategia de convocar a los gobiernos y puso como ejemplo las obras de la empresa ODEBRECHT en el país.

“Demuestra la debilidad del gobierno. Teniendo Cámaras de Comercio, Confiep, Capeco y empresas privadas convocan al extranjero; esto demuestra que no estamos capacitados para afrontar esta situación, estamos cuestionando la forma”, agregó.

Burgos Montenegro señaló que estas obras generarán la reactivación económica, pues se prevé que permitirán la creación de más de 30 mil puestos de empleo durante los dos próximos años.

Reconstrucción en Lambayeque

El ejecutivo destinó 3 mil 200 millones de soles para obras de reconstrucción en la región Lambayeque y a la fecha se ha ejecutado el 44% de transferencia y 14% de ejecución por parte de las diferentes Unidades Ejecutoras.

Durante la cuarentena se han paralizado 39 obras entre colegios, caminos vecinales, rehabilitación de redes de agua y alcantarillado, y carreteras.

Durante la fase I y II de reactivación se retomaron solo cuatro obras, las demás serán programadas cuando las Unidades Ejecutoras hayan presentado sus protocolos de seguridad y hayan sido aprobados por el Ministerio de Salud

Te sugerimos leer