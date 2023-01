Sacerdote José Carrasco recoge ivermectina para donarlo a centros de salud | Fuente: RPP Noticias

En el distrito de Mórrope, ubicado a media hora de la ciudad de Chiclayo, región Lambayeque, la Iglesia San Pedro ha iniciado una cruzada, con el objetivo de dotar de ivermectina a los ocho puestos de salud de su distrito.

La campaña es liderada por el párroco, José Zapata Carrasco, quien ha emprendido una colecta para obtener equipos de protección personal y el medicamento ivermectina que será donado a los 70 caseríos rurales del distrito.

“Fue una iniciativa de un grupo de jóvenes de la parroquia al ver como se puso critica la situación. Un fin de semana que escuchábamos llanto por todos lados y no había forma de salir del distrito. Antes de entregar la ivermectina, vemos que necesitan equipos de protección pata atender a los pacientes”, expresó.

Con la ayuda de la empresa privada y la población ha logrado obtener 100 frascos de este medicamento que serán distribuidos primero a dos puestos de salud.

El sacerdote también ha gestionado más víveres de primera necesidad para los hogares necesitados de su distrito, a quienes se les ha entregado pollos vivos y alimentos.

“No te imaginas como llegan a tocar la puerta, por alimentos y por medicina, y hay que asistirlos. Un día, llegó una señora y no tenía nada, me quede con un sin sabor, le di el pan que tenía en mi mesa, a las dos horas llegó una persona con una donación y como me dejó el numero la señora, pude ayudarla. Realmente Dios mueve muchos corazones”, agregó

Mórrope tiene 40 mil habitantes aproximadamente y nueve centros poblados. El sacerdote se quiebra, y dice que esta enfermedad nos deja una gran lección.

“Son días de reflexión que nos hace ver los frágiles que somos. Dios nos ha puesto estas circunstancias para que entre todos aprendamos a ser más humanos y solidarios”, añade.

Parroquia se reinventó

El padre José Zapata no quiere descuidar su labor pastoral y su parroquia se reinventó, no solo en las misas virtuales, sino para dictar catequesis para la primera comunión de manera virtual, para que los niños no dejen de recibir la primera comunión.

Un grupo de catequistas se reúnen vía zoom y esperan que a fin de año, el sacramento de la Eucaristía se pueda concretar.

Situación de la COVID-19 en Mórrope

La Gerencia Regional de Salud informó que hasta el momento en el distrito de Mórrope, el nuevo coronavirus ha dejado 21 víctimas y 427 casos positivos de la COVID-19 son tratados por el personal de salud de la zona.

También se apoya a personal de salud | Fuente: RPP Noticias

Te sugerimos leer