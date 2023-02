El S3 PNP Tomy Saavedra Díaz agradece el apoyo de sus compañeros de la Unidad SUAT de Chiclayo. | Fuente: Mininter

El suboficial de tercera de la Policía Nacional del Perú (PNP), Tomy Saavedra Díaz, es uno de los 200 policías que ganaron la batalla a la COVID-19 y ahora comparte un emotivo testimonio de su lucha.

"El día 13 me dan de alta. Gracias a Dios ahora ya me encuentro con mi familia y he regresado de nuevo a la primera línea que es al trabajo de la institución", expresó en un video publicado en Twitter por el Ministerio del Interior.

El agente de la Sub Unidad de Acciones Tácticas de la Región Lambayeque agradeció el apoyo de sus compañeros de unidad por la moral transmitida para combatir la enfermedad. "Que no fue fácil", afirmó.

"Soy paciente COVID recuperado. Gracias a la atención médica del hospital regional y del comando policial que estaba atento y constantemente me monitoreaban a través de llamadas y videollamadas cuál era mi situación", manifestó.

De acuerdo al Ministerio de Salud, hasta el sábado 12 434 personas cumplieron su período de aislamiento domiciliario o fueron dados de alta de un establecimiento de salud tras padecer la COVID-19.

"Solamente les pedimos quedarse en su casa y que piensen que nosotros también tenemos familia", invocó el S3 Saavedra Díaz.

