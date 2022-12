Your browser doesn’t support HTML5 audio Alcalde de Íllimo, Miguel Baldera Sandoval | Fuente: RPP NOTICIAS | Fotógrafo: Cortesía

Días de angustia vivió el alcalde del distrito de Íllimo (región Lambayeque), Miguel Baldera Sandoval, tras infectarse con la COVID-19, pero ahora ya superó la enfermedad y está listo para retomar sus labores.

Baldera ya fue dado de alta y está recuperado de la COVID-19. En sus redes sociales, decidió publicar un mensaje para todo el pueblo de Íllimo, animándolos a acatar las medidas de prevención.

"Yo le diría al pueblo de Íllimo que se cuiden, porque es horrible esta enfermedad y muy peligrosa. Doy gracias a Dios que me he recuperado y estoy para trabajar. Este virus no nos vencerá, cuídense mucho y quédense en casa", expresó.

La autoridad contó que desde el inicio del estado emergencia y el aislamiento social, lideró las labores de prevención y patrullaje de su distrito.

“Todos los días visitaba el mercado para exhortar a los comerciantes y usuarios, a que mantengan la distancia social. Fue una labor difícil para ordenar el centro de abasto, porque este es el mayor foco infeccioso", comentó.

Además, él mismo patrullaba las calles con la Policía Nacional y los integrantes de las rondas campesinas para que las personas respeten las disposiciones del Gobierno.

En estas circunstancias, el alcalde habría contraído la COVID-19. Según Baldera, cinco policías con los que patrullaba el distrito también dieron positivo.

"Al inicio tenía miedo, pero traté de tomar las cosas con calma por el bien de la población y mi familia", agregó.

Alcalde se habría contagiado durante trabajos de prevención en el mercado distrital | Fuente: RPP NOTICIAS | Fotógrafo: Cortesía

Después de superar la enfermedad alcalde vuelve a su trabajo | Fuente: RPP NOTICIAS | Fotógrafo: Cortesía

La enfermedad

Hace tres semanas, el alcalde, de 52 años, presentó dolor de cabeza y tos, y pensó que tenía una gripe común, pero debido a los síntomas fue al centro de salud de Íllimo, donde le tomaron una prueba rápida y le confirmaron la enfermedad.

Como los síntomas eran leves, los médicos le pidieron que cumpla aislamiento domiciliario y comunique si presentaba complicaciones.

"Yo estado encerrado en mi cuarto todas estas semanas y gracias a Dios ya me siento bien", agregó.

El alcalde reveló que con los cuidados necesarios y siguiendo las instrucciones de los médicos ganó la batalla a la COVID-19. Está listo para retomar las labores de prevención en su distrito, donde el número de contagiados es de 76 y ya han fallecido 6 personas, según el último reporte de la Gerencia Regional de Salud de Lambayeque.

Post del alcalde de Íllimo Miguel Baldera | Fuente: RPP NOTICIAS | Fotógrafo: Captura Web

