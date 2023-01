Personal de salud llamó a familiares para decir que pacientes había fallecido, pero se equivocaron | Fuente: RPP Noticias

Familiares de un paciente internado por el nuevo coronavirus denunciaron una presunta negligencia en el hospital regional de Lambayeque, luego que el personal médico se comunicara con ellos para decirles que su familiar había fallecido cuando, en realidad, el hombre de 75 años estaba vivo.

Ellos contaron que el 1 de junio recibieron una llamada desde el hospital para informarles que su familiar había muerto por una neumonía severa. E, incluso, les entregaron un certificado de defunción de inhumación del cadáver en el cementerio “El Ángel”.

Sin embargo, según la versión de los parientes, las enfermeras se percataron del error y al día siguiente, es decir, el 2 de junio, grabaron un vídeo a través del cual, el paciente saludó a sus familiares con lo cual, evidenciaba que estaba vivo.

Finalmente, el 16 de junio el hombre murió y esta vez y para pesar de la familia, el deceso sí era confirmado. No obstante, ante tantas dudas generadas en los días previos, los parientes exigieron ver el cuerpo para corroborar la muerte. Y así fue: los dejaron ingresar a la morgue y constataron el fallecimiento.

“Hay muchos familiares que quiere ver a sus familiares y no los dejan. Pero como voy a estar bien, si el uno de junio me dice que falleció, vamos a la funeraria y nos dicen que no hay nada. Ayer

supuestamente ha fallecido a las seis dela mañana y nos avisan a las 2 dela tarde. Ahora no sabemos, si se trata de él u otra persona”, indicaron.

Los familiares anunciaron que presentarán una denuncia ante el Ministerio Público contra el hospital Regional de Lambayeque.

