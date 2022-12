Clínica realizaba pruebas de descarte de la COVID-19 | Fuente: RPP Noticias

La Policía de Chiclayo, región Lambayeque, intervino una clínica donde se ofrecían consultas médicas y descarte clínico de la COVID-19, sin permisos municipales ni de la gerencia regional de Salud.

En el operativo se intervino a un médico y una obstetra que laboraban al interior del Centro de Defensa Médica Total-CEDEMET, ubicado en el Pueblo Joven San Antonio. Este local además no contaba con licencia de funcionamiento y por ello fue clausurado y multado con 2 Unidades Impositivas Tributarias (UIT) por no tener permisos. Y además otra multa de 5 UIT por no acatar las medidas de prevención por la emergencia sanitaria.

En su defensa, el médico propietario del local dijo que no se pudo tramitar los permisos por la emergencia sanitaria.

“El centro médico no tiene ni un mes funcionando, y el personal médico cuenta con su respectiva colegiatura, y respecto a la licencia de funcionamiento no la ha podido obtener por el problema de la pandemia”, expresó.

Las personas intervenidas fueron conducidas a la División de Criminalística (Divincri) para ser investigados por el presunto delito contra la salud pública y otros.

La diligencia contó con el apoyo del personal de la Municipalidad de Chiclayo, Ministerio Público y la Gerencia Regional de Salud Lambayeque.

