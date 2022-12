El subgerente de Seguridad Ciudadana de la Municipalidad de Chiclayo, Humberto Martínez, dijo que realizarán un megaopetivo para desalojar a miles de ambulantes. | Fuente: RPP Noticias

Más de 5 mil ambulantes continúan invadiendo las calles aledañas al Mercado Modelo de Chiclayo, impidiendo el tránsito, generando aglomeraciones y un foco infeccioso de la COVID-19.

Desde la madrugada, los comerciantes informales llegan a separar un lugar en la pista para vender todo tipo de productos, como mascarillas, artículos de desinfección y ropa de invierno.

Al respecto, el subgerente de Seguridad Ciudadana de la Municipalidad Provincial de Chiclayo, Humberto Martínez, dijo que realizarán un megaopetivo para desalojar a miles de ambulantes, pues se les ha dado alternativas de reubicación, pero se niegan a abandonar la vía pública.

RPP noticias conversó con Segundo Carranza, un comerciante ambulante, quien dijo que tiene necesidad de trabajar y pidió el apoyo de las autoridades.

“Todos tenemos miedo contagiarnos, pero qué podemos hacer. El banco no nos perdona, tenemos que pagar el alquiler de casa, agua, luz y la comida. Esas cosas tenemos que ver por nuestros hijos, qué vamos a hacer, solo tenemos que salir adelante”, expresó el comerciante.

En las calles no se respeta la distancia social, algunos comerciantes no utilizan correctamente la mascarilla. La Policía y personal municipal ya no puede hacer nada para controlar el desorden.

Además, comerciantes formales del Mercado Modelo de Chiclayo pidieron el desalojo de los ambulantes, pues su presencia afecta las ventas y obstaculizan el ingreso al mercado.

