El subgerente Arturo Huancas denunció que lo amenazaron por desalojar a los ambulantes de los exteriores del mercado Moshoqueque. | Fuente: Edgardo Reto

El subgerente de Defensa Civil de la Municipalidad Distrital de José Leonardo Ortiz, Chiclayo, Arturo Huancas Bejarano, denunció haber sido víctima de agresión física y amenazas de muerte, luego del desalojo de miles de comerciantes ambulantes de los exteriores del mercado Moshoqueque.

El funcionario denunció en la comisaría de la localidad que tres personas armadas llegaron hasta su casa, lo golperaron y le mostraron un arma, diciéndole que deje de organizar más operativos, de lo contrario, lo asesinarán.

"No los he podido identificar, definitivamente. Uno de ellos tenía un arma en la cintura y me dijo que si es que yo me metía a Venezuela y México podía ser perjudicado", señaló.

El subgerente pidió garantías para su vida y la de su familia, además, responsabilizó a los ambulantes si algo llega a pasarle.

Huancas no descarta que se trate de personas contratadas por mafias instaladas en el mercado Moshoqueque, donde el jueves pasado se desalojaron a cuatro mil ambulantes.

A pesar de las amenezas, el funcionario precisó que aún falta retirar más ambulantes de las avenidas México y Venezuela, donde a diario se presentan protestas y enfrentamientos.

En el 2012, Defensa Civil emitió un informe en el cual declaró de riesgo muy alto el mercado Moshoqueque, por lo que mediante un proceso judicial en el 2016 se dictó una sentencia para exigir el reordenamiento de este centro de abastos.

Te sugerimos leer