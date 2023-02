Familia pasea por el Paseo Yoturque en Chiclayo. | Fuente: RPP

La cantidad de espacios de recreación o espacios públicos que hay en una ciudad deben ser proporcionales a la cantidad de población; sin embargo, pocas ciudades del Perú cumplen con ello. En una entrevista con RPP, el ingeniero especialista en edificaciones y suelos, Eduardo Saénz Falen, explicó que específicamente Chiclayo, ubicado en Lambayeque al norte del país, ha crecido de manera desordenada y sin un plan urbano, por eso sus espacios públicos son mínimos.

Además, añadió que otra limitación es que los pocos espacios públicos que existen no invitan a los ciudadanos a estar. El 30% del área donde se desarrollan actividades humanas debería estar destinada a áreas de recreación.

Por ejemplo, mencionó el caso del Paseo Yoturque, ubicado en el distrito de La Victoria, que es una obra importante de gran inversión. El problema es que no genera que las personas quieran utilizarlo porque “es una zona muerta, no atrae, no hay árboles que den sombra. La gente solo va de pasada, pero no hay interrelación como debería haber”, dijo.

Por el contrario, el Paseo Las Musas, cerca de la plaza de Chiclayo, sí cumple la función de espacio público porque está equipado para que los ciudadanos puedan quedarse y relacionarse entre ellos. Además, en este espacio – a diferencia del otro – los árboles enormes que existían antes se mantuvieron. Los árboles son fundamentales para dar sombra y para el medio ambiente.

El ingeniero dio otro ejemplo que es el Parque Infantil. Este parque “tiene absolutamente todo: está bien equipado, bien mantenido, pero el problema es que no está integrado. El acceso es restringido. No tiene uno la facilidad de transitar por ahí y eso es una gran limitante.

La zona de niños del Paseo Las Musas en Chiclayo. | Fuente: RPP

Para que un espacio público realmente funcione se necesita mantenimiento, equipamiento y seguridad. De esta manera las personas se van a sentir cómodas de asistir y van a estar seguras, dándole el real significado al espacio público.

Los centros comerciales, por ejemplo, tienen estas tres características, indicó el especialista. Es por eso que muchas veces los ciudadanos acuden a los centros comerciales, pese a que no van a comprar. Asisten para un momento recreativo.

Para que los espacios públicos sean aprovechados en las diferentes ciudades del país es indispensable que los gobiernos formulen planes de urbanización para que los espacios estén realmente pensados en lo que las personas y las ciudades necesitan.

Durante la pandemia, es indispensable que quienes usen los espacios públicos cumplan con las medidas de seguridad. | Fuente: RPP

