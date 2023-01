La mayoría de personas aseguró no haber recibido el bono de electricidad ofrecido por el Gobierno. | Fuente: RPP Noticias

Decenas de personas llegaron hasta la empresa de energía eléctrica ENSA, ubicada en el centro de Chiclayo, para reclamar por el cobro excesivo en sus recibos. En el lugar no se respetó la distancia social para prevenir contagios de la COVID-19.

Desde tempranas horas, los usuarios formaron largas filas y se registraron aglomeraciones. La señora Irma Pisco contó a RPP Noticias que su recibo de agosto facturó 400 soles, cuando mensualmente paga 60 soles.

“Esto molesta porque no hay de dónde pagar, yo vengo a cancelar. Mi esposo no ve bien, no trabaja. He dejado de trabajar por esta pandemia, soy vendedora ambulante. Dijeron que iba a haber descuento por el bono, pero es mentira, una estafa que están haciendo”, expresó la señora Irma.

La mayoría de personas aseguró no haber recibido el bono de electricidad ofrecido por el Gobierno. Además, este mes ENSA los notificó de deudas, pese a que cumplieron con pagar sus recibos mensuales.

Ante ello, un representante de la empresa de energía eléctrica, explicó que durante la pandemia no se realizó la lectura de medidores, por lo que recién se están sincerando los recibos. Sin embargo, las personas aseguran que los montos son excesivos.

Al respecto ENSA informó que podrán fraccionar su deuda hasta por dos años.

Te sugerimos leer