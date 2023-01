Ambulantes se enfrentan a la policía municipal. | Fuente: RPP Noticias | Fotógrafo: Edgardo Reto Chávarry

Un grupo de comerciantes ambulantes se enfrentó a la policía municipal cuando esta intentaba desalojarlos en la intersección de las calles Juan Cuglievan y Manuel Pardo, cerca al Mercado Modelo de Chiclayo, durante la mañana del miércoles.

Con palos en mano, los informales atacaron al personal edil y producto de estas agresiones, María Monteza Paico, una vendedora de cuyes, se desmayó. Sus compañeros le brindaron los primeros auxilios. “Los voy a denunciar. Si yo no tengo nada, por qué me pegan. Los desgraciados me han pateado”, dijo la comerciante.

Efectivos de la Policía Nacional llegaron a la zona para dispersar a los informales, quienes, al notar su presencia, abandonaron el lugar.

Antes del desalojo de ambulantes ejecutado por la Municipalidad Provincial de Chiclayo hace ocho días, esta zona era conocida por la venta de animales vivos como pollos, gallinas, cuyes, entre otros. La Policía Nacional permanece en esta intersección para evitar que los informales invadan el área.

Amenazas de muerte

El administrador del Mercado Modelo, Ángel Guzmán Salazar, denunció en la Comisaría César Llatas amenazas de muerte y agresiones físicas por parte de comerciantes ambulantes, a quienes espera identificar con las imágenes registradas por la videovigilancia.

“Me tiraron puñetes, patadas, y me dijeron: ‘te vamos a matar, no vas a quedar vivo’; y un montón de insultos”, comentó Guzmán.

Puestos disponibles

El subgerente municipal de Promoción Empresarial, Ernesto Bocanegra Campos, informó que los diez mercados de la ciudad cuentan con 523 puestos disponibles. Sin embargo, solo ha recibido 30 solicitudes, por lo que, según el funcionario, los ambulantes se niegan a la formalización.

La comerciante María Monteza Paico, se desmayó luego de enfrentarse a los municipales. | Fuente: RPP Noticias | Fotógrafo: Edgardo Reto Chávarry

Te sugerimos leer