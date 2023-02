Techo se cayó en hospital de Chiclayo. | Fuente: RPP Noticias

El administrador del hospital Belén de Chiclayo, Wilson Mendoza, aseguró que una pelea de gatos ocasionó que se caiga parte del falso techo del servicio de emergencia. En diálogo con RPP Noticias, señaló que esta obra, que en poco tiempo ya presenta deficiencias, fue entregada en diciembre del año pasado.

"No puedo decir que está mal hecho, lo que pasa es que a veces hay deficiencias. Eso se ha dado por una pelea de gatos que ha habido. Por el peso, como esos son livianos, se ha caído. Yo no soy especialista, no podría decir que está mal hecho", señaló sobre el mejoramiento del techo que costó cerca de 300 mil soles.

El responsable de los trabajos fue el proveedor Elqui Ordoñez Uchofen, quien se comprometió a reparar el techo. En tanto, el funcionario dijo que van hacer una campaña de adopción de gatos para evitar que los animales sigan dañando el hospital.

"Ayer nos comunicaron que se había caído dos cuadritos del techo falso. Inmediatamente llamé a Logística para que se ponga en contacto con el proveedor porque este trabajo es del año pasado y todavía tiene garantía. Hoy a las 4 de la tarde está viniendo para que solucione eso", señaló.

Por su parte, los pacientes y trabajadores exigieron una investigación de la calidad de los trabajos ejecutados. "Cómo van a estar el hospital en estas condiciones, el hospital no tiene ni mallas de seguridad", señaló un ciudadano que se encontraba en el hospital.

