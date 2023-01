Músicos esperan apoyo del Gobierno Central | Fuente: RPP NOTICIAS | Fotógrafo: Cortesía

Miembros de la Asociación de Músicos de Lambayeque recorrieron las principales calles de Chiclayo, portando carteles y vestidos con coloridos trajes. Ellos protestaron y pidieron al presidente Martín Vizcarra, que se otorgue un bono para los artistas, pues no tienen como subsistir en esta cuarentena por el nuevo coronavirus.

El presidente de la asociación, Máximo Gonzales, reveló que tres músicos de Lambayeque fallecieron por la COVID-19 y decenas de ellos se encuentran infectados. En la protesta llevaron las fotografías de los artistas fallecidos.

En toda la región, suman más de 400 los músicos que antes de la cuarentena trabajaban como integrantes de orquestas para animar eventos familiares y artísticos.

Los músicos, que no respetaron la distancia social, ni los últimos días que quedan de esta cuarentena, denunciaron que no cuentan con un seguro médico y trabajan de manera independiente. Pese a esta situación, la mayoría no recibió ningún bono de parte del Gobierno.

También se dirigieron al Ministro de Cultura, Alejandro Neyra, a quien le solicitaron mayor preocupación por los artistas del país.

La Esquina del Movimiento, local en el centro de Chiclayo donde ofrecían sus servicios, permanece cerrado por el estado de emergencia sanitaria y temen que las restricciones para el sector continúen todo el año. Actualmente, subsisten del apoyo de algunos empresarios que les regalan canastas de alimentos.

